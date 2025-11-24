EAE-ko aurrekontuak

PPk eta EH Bilduk osoko zuzenketa jarriko diete 2026rako EAEko kontuei 

Eusko Jaurlaritzak egindako aurrekontu-proposamenari osoko zuzenetak aurkeztea erabaki dute PPk eta EH Bilduk, formazio horien parlamentuko bozeramaileek astelehen honetan jakitera eman dutenez. 

Pello Otxandiano eta Javier de Andres.

Agentziak | EITB

Oposizioko taldeek errefusatu egin dituzte Eusko Jaurlaritzak 2026rako aurkeztutako kontuak. Ostiralean Sumarrek iragarri zuen osoko zuzenketa egin behar zuela, eta astelehen honetan gauza bera egin dute EH Bilduk eta PPk ere, nahiz eta alderdi biek atzera botatzeko arrazoi berdinak ez izan. Nolanahi ere, aurrekontuak onartu onartuko dira, bermez, EAJk eta PSE-EEk Eusko Legebiltzarrean duten gehiengoari esker.

EH Bilduk astelehen honetan iragarri du Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontuei osoko zuzenketa aurkeztuko diela, Pello Otxandiano Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren buruak Bilbon egin duen agerraldian.

Otxandianok salatu duenez, EAJk eta PSE-EEk, Eusko Jaurlaritzako kideek, ez dute negoziatzeko borondaterik, ez eta "anbizio politikorik" ere etxebizitzaren-krisiari aurre egiteko. Hori zuen ardatz, hain zuzen ere, EH Bilduk kontu publikoetarako egindako proposamenak, "hamar urtean etxebizitzaren arazoari egiturazko erantzuna ematea" bilatzen zuena.

Haren ustez, aurrekontu proiektuak agerian uzten du kontu publikoekin "egiturazko arazo bat" dagoela, eta gaineratu du Jaurlaritzaren proiektua ez dela "nahikoa" Euskadik dituen arazo eta behar sozial eta ekonomikoei aurre egiteko.

"Arlo jakin batzuetan azpimarrak egin nahi badira, hala nola Etxebizitza, Osasuna eta Segurtasuna, beste eremu batzuetan murrizketak planteatu behar dira. Eta aurrekontu proiektu honetan agerikoa da: Murrizketa dago erronka demografikoan, administrazioaren digitalizazioan, lehen sektorean. Murrizketak daude", azpimarratu du.

EH Bilduren Legebiltzarreko buruak argudiatu du egungo diru-sarreren egiturarekin ez dela "nahikoa" izango Euskal Autonomia Erkidegoak aurre egin behar dien behar sozial eta ekonomiko horiei erantzuteko.

PPren ustez, proiektuak "familiak pobretzen" ditu

PPk osoko zuzenketa aurkeztuko dio Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu-proiektuari, "familiak pobretzen dituelako", gastu arrunta finantzatzeko zorrera jotzen duelako, inbertsioetara bideratu beharrean, eta "eredu sozialista argi baten" ondorio delako.

Javier de Andres Euskadiko PPren presidentea hedabideen aurrean agertu da astelehen honetan, PPk kontuak atzera botatzeko eskatu duela iragartzeko.

De Andresek kritikatu du aurrekontu proiektuak hazkunde "neurrigabea" dakarrela, % 10,1ekoa PPren esanetan, eta ez  % 4,7koa, Jaurlaritzak esan bezala, "enpresak finantzatzeko 1.000 milioiak" hortik kanpo utzi dituelako Exekutiboak.

PPren buruak azaldu duenez, kontuak eta zergak soldatak baino gehiago haztea lekarke, ekoizpen industriala eta Barne Produktu Gordina baino gehiago, eta horrek "familiak pobretzea ekarriko luke, euren baliabideak modu berean hazi gabe aurrekontuak ordaindu beharko lituzketelako".

Aurrekontuek inbertsioetara diru gutxiago bideratzea ere kritikatu du. Abiadura handiko trenaren kasuan, esaterako, 22 milioi baino ez dira aurreikusten; iaz, ordea, 65 milioi izan ziren. De Andresek kritikatu du, halaber, eskualde batzuentzako "laguntza partida propiorik" ez egotea, Aiaraldea eta Busturialdearentzako, adibidez.

Era berean, gaineratu du Eusko Jaurlaritzak "gastu arrunta finantzatzeko zorrera" jotzen duela, eta ez inbertsioak finantzatzeko, jarduera ekonomikoa horrek sortu arren".

Horregatik guztiagatik, PPk erabaki du aurrekontu-proiektuari osoko zuzenketa aurkeztea. Azaldu dudenez, erabakia joan den ostiralean jakinarazi zioten Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuari, Eusko Legebiltzarrean egindako bilera batean.

Bilera horretan, Exekutiboak dokumentu bat eman zien popularrei, eta "pentsatzekoa zen hor jasotakoa bat zetorrela" urriaren 24an PPk idatziz aurkeztu zizkien proposamenekin. Hala ere, Gobernuaren planteamenduak ez zituen PPkoak asebete, eta orduan erabaki zuten kontuak atzera botako zituztela.

