Sumarrek ez du Eusko Jaurlaritzarekin negoziatzen jarraituko eta osoko zuzenketa aurkeztuko die aurrekontuei

Halaxe iragarri die Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak komunikabideei. Hernandezek salatu du Jaurlaritzak erakutsi duela ez duela Sumarrekin negoziatu nahi datorren urteko kontuei taldeak balizko babesa ematea.

18:00 - 20:00

Sumarreko Jon Hernandez eta Alba Garcia Eusko Jaurlaritzarekin aurrekontuak negoziatzeko lehen bilera egin ondoren. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak iragarri du bere taldeak ez duela aurrera jarraituko Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen negoziazioekin. Sumarrrek 2026ko aurrekontuen proiektuari osoko zuzenketa aurkeztuko diola ere iragarri du.

Kontrol Saioan egin die iragarpena Sumarrako legebiltzarkideak kazetariei. Hernandezek salatu du Jaurlaritzak erakutsi duela ez duela Sumarrekin negoziatu nahi datorren urteko kontuei taldeak balizko babesa ematea.

Aurrekontuak adosteko koalizioarekin akordioa lortzeko edozein aukera "hautsi" izana leporatu dio legebiltzarkideak Jaurlaritzari. Gaineratu du negoziazio prozesuan, "mahai huts batean" eseri izanarentzeko sentsazioa izan dutela.

Jon Hernandezek gogorarazi du bere taldeak aurrekontuak aldatzeko proposamen "zehatz" bat aurkeztu diola Jaurlaritzari, eta ez duela Jaurlaritzaren aldetik "kontraproposamenik" jaso. "Eusko Jaurlaritzak ez digu proposamenik helarazi nahi izan", salatu du. Ildo horretan, kritikatu egin du Imanol Pradales lehendakariak ostiral honetan kontrol saioan esan izana "Sumarrek Eusko Jaurlaritzaren proposamen bat duela", baina hori "ez da egia".

Baldintza horietan, Jaurlaritzarekin negoziatzen jarraitzeko "inolako aukerarik" ez dagoela adierazi du. Gobernuari aurpegiratu dio elkarrizketarako deia maiz egitea, baina gero oposizioaren babesa "ezeren truke" lortu nahi izatea.

