Sumarrek ez du Eusko Jaurlaritzarekin negoziatzen jarraituko eta osoko zuzenketa aurkeztuko die aurrekontuei
Halaxe iragarri die Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak komunikabideei. Hernandezek salatu du Jaurlaritzak erakutsi duela ez duela Sumarrekin negoziatu nahi datorren urteko kontuei taldeak balizko babesa ematea.
Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak iragarri du bere taldeak ez duela aurrera jarraituko Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen negoziazioekin. Sumarrrek 2026ko aurrekontuen proiektuari osoko zuzenketa aurkeztuko diola ere iragarri du.
Kontrol Saioan egin die iragarpena Sumarrako legebiltzarkideak kazetariei. Hernandezek salatu du Jaurlaritzak erakutsi duela ez duela Sumarrekin negoziatu nahi datorren urteko kontuei taldeak balizko babesa ematea.
Aurrekontuak adosteko koalizioarekin akordioa lortzeko edozein aukera "hautsi" izana leporatu dio legebiltzarkideak Jaurlaritzari. Gaineratu du negoziazio prozesuan, "mahai huts batean" eseri izanarentzeko sentsazioa izan dutela.
Jon Hernandezek gogorarazi du bere taldeak aurrekontuak aldatzeko proposamen "zehatz" bat aurkeztu diola Jaurlaritzari, eta ez duela Jaurlaritzaren aldetik "kontraproposamenik" jaso. "Eusko Jaurlaritzak ez digu proposamenik helarazi nahi izan", salatu du. Ildo horretan, kritikatu egin du Imanol Pradales lehendakariak ostiral honetan kontrol saioan esan izana "Sumarrek Eusko Jaurlaritzaren proposamen bat duela", baina hori "ez da egia".
Baldintza horietan, Jaurlaritzarekin negoziatzen jarraitzeko "inolako aukerarik" ez dagoela adierazi du. Gobernuari aurpegiratu dio elkarrizketarako deia maiz egitea, baina gero oposizioaren babesa "ezeren truke" lortu nahi izatea.
Zure interesekoa izan daiteke
El Ventorroko jabeak adierazi du ez zituela Mazonen deiak entzun eta 18:30ak eta 19:00ak artean joan zela
Valentziako Generalitateak GOIDIAren inguruan egin zuen kudeaketa ikertzen ari den Catarrojako (Valentzia) epailearen aurrean deklaratu behar izan du ostalariak. Ez zuela Mazon telefonoz hitz egiten entzun esan du eta ez zitzaiola iruditu presidentea arduratuta zegoenik.
Abiadura Handiko Trenaren konexioan "inplikatzeko" eskatu dio Pradalesek Macroni gutun bidez
Javier de Andres EAEko PPko presidenteak Legebiltzarrean egindako galdera bati erantzunez, lehendakariak esan du atzerapenak "oztopo" direla Euskadiren garapenarentzat. Horregatik, gutun bana bidali die Emmanuel Madron Frantziako presidenteari eta Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroari, Hendaia-Dax-Bordele konexioan "inplikatzeko" eskatuz.
Pradalesek diktaduran egindako bidegabekeria konpontzeko eta aitortzeko keinu bat egitea eskatu du
Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Estatuak diktaduran egindako bidegabekeria konpontzeko eta aitortzeko eskatu du. Lehendakariaren hitzetan, "Estatuak oraindik zor handia du Euskadik iraganean jasandako bidegabekerien aitorpenean".
Rosa Lluch Radio Euskadin: “Pozgarria da 25 urte geroago aita oroitu eta faltan botatzen dutela ikustea”
ETAk duela 25 urte hil zuen Ernst Lluchen alabaren hitzetan, "asko dago egiteko" erabateko lasaitasuna lortzeko bidean, baina baikorra da eta ziur dago "dena iritsiko zela".
Gorenak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu ostegunean kautelazko neurriak berrikusteko
Leopoldo Puente epaileak bista deitu ditu Koldo auzian ikertutako Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia. Fiskaltzak eta herri-akusazioek espetxeratzea eskatu dute.
25 urte dira ETAk Ernest Lluch hil zuela, elkarrizketaren eta bizikidetzaren giltzarri
Ekitaldia egingo dute 12:30ean Donostiako Konstituzio Plazan Ernest Lluch gogoratzeko, ETAk hil zueneko 25. urteurrenean. Omenaldi horrek elkarrizketaren eta bizikidetzaren aldeko apustuan jarriko du arreta.
Inbestiduraren gehiengoak gogor kritikatu du Garcia Ortizen aurkako zigorra
Epai osoa aztertu ondoren balorazio hobea egingo dutela esan arren, PSOEk, Sumarrek, ERCk eta EAJk epaiari buruz egindako lehen iritziek "kolpe judiziala" edo "politikaren judizializazioa" aipatzen dute.
Sanchezek demokrazia defendatzeko deia egin du, PPk frankismoa "sanchismoarekin" parekatu duen bitartean
Espainiako Gobernuko presidenteak Francoren heriotzaren 50. urteurrena gogoratu du sare sozialetan.
Egiari Zor Fundazioak Santi Brouard eta Josu Muguruza omendu ditu
Ekitaldian Estatuaren terrorismoaren inpunitatea salatu dute eta iragarri dute biktimen errekonozimendurako legea aldatzea bultzatuko dutela, ezarri diren epe mugak kentzeko, biktima asko kanpoan uzten dituelako.