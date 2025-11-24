ENTREVISTA EN EGUN ON

Díez-Antxustegi advierte de que el PNV no comparte los vetos entre partidos

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Diez-Antxustegi: "ez dute nahi alderdi batzuekin akordioak lortu ahal izatea, horrek eramango gintuelako bakarrik beste alderdi batzuekin akordioak lortzera"
"Hay una estrategia de veto a algunos partidos", ha señalado Joseba Díez-Antxustegi. "No quieren que se puedan llegar a acuerdos con algunas formaciones porque eso nos llevaría a poder llegar a acuerdos con otras formaciones y aumentar el valor de esas otras formaciones en las negociaciones", ha añadido. 

