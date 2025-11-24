ELKARRIZKETA EGUN ONEN
Diez Antxustegik azpimarratu du EAJ ez dela alderdien artean betoak ezartzearen aldekoa

18:00 - 20:00
EITB

"Alderdi batzuei betoa jartzeko estrategia bat dago", adierazi du Joseba Diez Antxustegik. "Ez dute nahi alderdi batzuekin akordioak lortu ahal izatea, horrek eramango gintuelako beste alderdi batzuekin soilik akordioak lortu ahal izatera, eta beste alderdi horien indarra negoziazioetan handitzea", gaineratu du. 

EAJ EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra Politika

