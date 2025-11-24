TRAS LA INFORMACIÓN DE 'EL ESPAÑOL'
Otegi niega "rotundamente" que se reuniera con Sánchez y Cerdán para pactar la moción de censura contra Rajoy

Arnald Otegi EH Bildu
18:00 - 20:00
El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en declaraciones al programa "En Jake" de ETB2
Euskaraz irakurri: Otegik gezurtatu egin du Rajoyren zentsura mozioa adosteko Pedro Sanchezekin bildu izana
author image

EITB

Última actualización

"Creo que tengo acreditada cierta credibilidad ante nuestro pueblo. Nunca he hablado con Pedro Sánchez. Se trata de mentir y de mentir descaradamente. La noticia es falsa desde el inicio hasta el final", ha asegurado Otegi en declaraciones al programa "En Jake" de ETB2, sobre la información publicada por el diario El Español.

Arnaldo Otegi EH Bildu Titulares de Hoy Política

X