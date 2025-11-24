"EL ESPAÑOL"EN INFORMAZIOAREN OSTEAN

Otegik adierazi du ez zela Pedro Sanchezekin bildu Rajoyren zentsura mozioa adosteko

Arnald Otegi EH Bildu
18:00 - 20:00

Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkaria nagusia, gaur, EITBri egindako adierazpenetan.

author image

EITB

Azken eguneratzea

"Uste dut sinesgarritasun apur bat dudala egiaztatuta gure herriaren aurrean. Ez dut inoiz Pedro Sanchezekin hitz egin. Gezur biribila da, bilera hori ez zen existitu", ziurtatu du Otegik ETB2ko "En Jake" saioan, El Español egunkariak argitaratutako informazioari buruz.

Arnaldo Otegi EH Bildu Eguneko Titularrak Politika

