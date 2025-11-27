Juanfran Pérez Llorca, elegido presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox
El secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sido elegido este jueves nuevo presidente de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón gracias al respaldo de Vox, con cuyos votos ha obtenido la mayoría absoluta que precisaba para su investidura.
Pérez Llorca necesitaba al menos 50 votos para ser elegido y ha recabado 53, los que suman los 40 los diputados del grupo popular —incluido su predecesor, Carlos Mazón, que ha acudido al pleno para el momento de la votación— y los 13 del grupo Vox, frente a los 45 negativos de los parlamentarios del PSPV y de Compromís.
La votación se ha hecho tras los discursos del único candidato a la investidura y de los portavoces de los grupos parlamentarios mediante llamamiento a los diputados, a quienes se ha nombrado uno a uno. Una vez finalizada la votación, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha declarado que Juanfran Pérez Llorca quedaba investido como president de la Generalitat, lo que ha sido recibido con aplausos por parte de los diputados del PP y Vox.
Carlos Mazón ha dado la mano a su sucesor, tras lo cual ha salido del hemiciclo, mientras que el resto de integrantes del grupo popular han permanecido en su interior para hacerse una foto de grupo junto al nuevo president.
El nombramiento de Pérez Llorca deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras lo cual habrá un nuevo pleno de Les Corts para que prometa o jure el cargo de president y formule una 'Proposició' sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate.
Durante el pleno de investidura, Pérez Llorca ha defendido la gestión en estos dos años gracias a la "mayoría parlamentaria" con Vox, y ha cargado contra el Pacto Verde europeo y la inmigración irregular, principales exigencias del partido ultraderechista.
Ha prometido que sus primeras palabras como president serán para "pedir perdón" a las familias de las víctimas de la dana, reconociendo que las instituciones no han estado a la altura.
