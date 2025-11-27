VALENTZIAKO GENERALITATEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Juanfran Perez Llorca hautatu dute Valentziako Generalitateko presidente, Voxen babesarekin

Aldeko 53 boto bildu ditu orain arte Valentziako Gorteetan PPren bozeramaile izan denak, bere alderdiarenak eta Voxenak. PSPVk eta Compromisek aurka bozkatu dute. 

juanfran perez llorca carlos mazon efe

Juanfran Perez Llorca, presidente hautatu ondoren. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Juanfran Perez Llorca Alderdi Popularraren idazkari Nagusia Valentziako Erkidegoan hautatu dute Generalitateko presidente, Voxen babesarekin. Carlos Mazonen lekukoa hartuko du, hark azaroaren hasieran dimisioa eman ondoren; iazko urrian Valentzian izandako uholdeetan egindako kudeakegatik jasotako kritikidek eraman zuten Mazon kargua uztera; 229 herritar hil ziren. 

Perez Llorcak 53 boto bildu ditu Gorteetan gaur egin duten gaurko saioan: PPren 40 eta Voxen 13. Mazonen bozka ere jaso du —botoa ematera bakarrik joan da bilkurara—. Eta aurreikusita bezala, PSPVko eta Compromiseko parlamentariek kontra bozkatu dute, 45 denera. 

Hautagaiaren eta taldeetako bozeramaileen hitzaldien ondoren egin da bozketa, eta botoak zenbatu ondoren, Llanos Masso Gorteetako presidenteak Perez Llorca presidente izendatu du, PPko eta Voxeko kideen txalo artean. 

Mazon izan da presidente berria zoriontzen aurrenetakoa, eta hori egin eta berehala, aretotik atera da. Amaieran bere alderdi guztiek atera duen argazkian ez du parte hartu. 

Estatuko Aldizkari Ofizialean izendapena argitaratzen denean, beste osoko bilkura bat deituko dute Valentziako Gorteetan, kargu-hartze ekitaldirako. Egun horretan, gobernurako bere proposamena aurkeztu beharko du, karguari zin egin eta gero. 

Goizean egin duten hitzaldian, PPk azken bi urteotan Generalitatean egindako kudeaketa defendatu du, eta gogor kritikatu ditu Europako Itun Berdea zein "legez kanpoko migrazioa". Azken bi gai horiek dira Voxek mahai gainean jarritako eskari nagusiak. 

Hitz eman du presidente izendatzen dutenean bere lehen hitzak GOIDIaren biktimei barkamena eskatzeko izango direla. Onartu du erakundeek ez zutela behar bezala erantzun, hondamendiaren aurrean. 

 

 

Eguneko Titularrak Valentzia Erkidegoa Goialdeko depresioa PP VOX Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X