Juanfran Perez Llorca hautatu dute Valentziako Generalitateko presidente, Voxen babesarekin
Aldeko 53 boto bildu ditu orain arte Valentziako Gorteetan PPren bozeramaile izan denak, bere alderdiarenak eta Voxenak. PSPVk eta Compromisek aurka bozkatu dute.
Juanfran Perez Llorca Alderdi Popularraren idazkari Nagusia Valentziako Erkidegoan hautatu dute Generalitateko presidente, Voxen babesarekin. Carlos Mazonen lekukoa hartuko du, hark azaroaren hasieran dimisioa eman ondoren; iazko urrian Valentzian izandako uholdeetan egindako kudeakegatik jasotako kritikidek eraman zuten Mazon kargua uztera; 229 herritar hil ziren.
Perez Llorcak 53 boto bildu ditu Gorteetan gaur egin duten gaurko saioan: PPren 40 eta Voxen 13. Mazonen bozka ere jaso du —botoa ematera bakarrik joan da bilkurara—. Eta aurreikusita bezala, PSPVko eta Compromiseko parlamentariek kontra bozkatu dute, 45 denera.
Hautagaiaren eta taldeetako bozeramaileen hitzaldien ondoren egin da bozketa, eta botoak zenbatu ondoren, Llanos Masso Gorteetako presidenteak Perez Llorca presidente izendatu du, PPko eta Voxeko kideen txalo artean.
Mazon izan da presidente berria zoriontzen aurrenetakoa, eta hori egin eta berehala, aretotik atera da. Amaieran bere alderdi guztiek atera duen argazkian ez du parte hartu.
Estatuko Aldizkari Ofizialean izendapena argitaratzen denean, beste osoko bilkura bat deituko dute Valentziako Gorteetan, kargu-hartze ekitaldirako. Egun horretan, gobernurako bere proposamena aurkeztu beharko du, karguari zin egin eta gero.
Goizean egin duten hitzaldian, PPk azken bi urteotan Generalitatean egindako kudeaketa defendatu du, eta gogor kritikatu ditu Europako Itun Berdea zein "legez kanpoko migrazioa". Azken bi gai horiek dira Voxek mahai gainean jarritako eskari nagusiak.
Hitz eman du presidente izendatzen dutenean bere lehen hitzak GOIDIaren biktimei barkamena eskatzeko izango direla. Onartu du erakundeek ez zutela behar bezala erantzun, hondamendiaren aurrean.
Zure interesekoa izan daiteke
Abalosi diputatu-eskubideak kentzeko tramitea hasi du Kongresuak
Gobernua diputatu bat gutxiagorekin geratuko da, Abalosek PSOEren ildotik bozkatzeko joera izan baitu, eta Juntsek Gobernuaren proposamen guztien aurkako botoa iragarri duela kontuan hartuta, Gobernuari gauzak pixka bat gehiago zailduko zaizkio Kongresuan.
Jose Luis Abalos eta Koldo Garcia behin-behinean espetxeratzea agindu du Gorenak, ihes egiteko arriskuagatik
Leopoldo Puente magistratuak aintzat hartu ditu Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak eta herri-akusazioek egindako eskariak, eta ihes egiteko arriskua dagoela iritzita, epaiketa egin aurretik espetxera bidali ditu Abalos eta Garcia.
Steinmeier Gernikara etortzearen sinbolismoaz aritu da Alemaniako kontsula, eta Gorroñok keinu bat egin dezala eskatu dio Felipe VI.a erregeari
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Gernikara etortzekoa da ostiral honetan, Gernikako bonbardaketako biktimak oroitzeko. Bezperan, Michael John Voss (Alemaniako ohorezko kontsula EAEn) eta Jose Maria Gorroño Gernikako alkateak hitz egin dute.
Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciari buruzko erabakia, Iruñeko sutearen biharamuna eta Ukrainarako bake plana
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Juan Carlos I.aren titularrak: "Espero dut barkatuko didatela eta espainiarrek ulertuko dutela egin dudana"
Juan Carlos I.a Espainiako errege emerituak elkarrizketa egin du, aspaldian egin duen lehenengoa, Frantziako telebista publikoan. Elkarrizketa horretan adierazi duenez, egindakoa ez zaio damutzen, bere ondare konstituzionala defendatu du, espainiarrei barkamena eskatu die, eta Felipe VI .a "errege ona" dela esan du.
Fiskaltzak fidantzarik gabeko espetxeratzea eskatu du Abalosentzat, ihes egiteko arriskuagatik
Auzitegi Gorenak gaur erabakiko du behin-behinean aske jarraituko duten edo kartzelan sartuko diren Abalos eta Koldo Garcia. Aurreko orduetan, Abalosek areagotu egin du Gobernuaren gaineko presioa, ohartarazpen gisa interpreta daitezkeen mezuak botata.
Alemaniako presidenteak 'Guernica' margolana ikusi du
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea Espainiako Diputatuen Kongresuan izan da gaur arratsaldean, eta handik, Reina Sofia Museora joan da Picassoren 'Guernica' lana ikustera.
2017 eta 2024 artean eskudirutan egindako ordainketa guztien zerrenda eskatu dio Auzitegi Nazionalak PSOEri
'Koldo auzia' ikertzen ari den magistratuak aparteko ikerketa-lerro bat zabaldu zuen, PSOEk eskudirutan egindako ordainketak ikertzeko. Ustelkeriaren Aurkako Fiskaltzak eman dio PSOEri azken 6 urteotako ordainketen erregistroa eskatzeko agindua.
Mikel Zabalza desagertu eta hilda agertu arteko 21 egunen kontakizuna
40 urte bete dira Mikel Zabalza atxilotu eta hil zutela. Guardia Zibilak atxilotu eta 20 egunera agertu zen haren gorpua Bidasoan. 30 urte geroago, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak aitortu zuten Zabalza indarkeria politikoaren biktima izan zela. Inoiz ez zen epaiketarik egin nola hil zen argitzeko.