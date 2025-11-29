El PSE ha condenado la aparición este sábado de pintadas en la sede socialista del barrio donostiarra de Altza contra el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, que le califican de "mafioso" y señalan que 'Auditz Akular no se toca'.



Auditz Akular es un área sobre la que Itxaso formuló una nueva propuesta de construir 3000 pisos, además de equipamientos de proximidad, nuevos accesos y un polígono de desarrollo económico.



El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, José Ignacio Asensio, ha señalado en un comunicado que este tipo de ataques buscan "empañar el trabajo institucional" y ha considerado "inadmisible" que haya que "aguantar este tipo de actos" cuando su formación "impulsa políticas de vivienda para dar solución a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía".



Es "inaceptable" que se trate de "intimidar a un partido democrático" y a un consejero que trabaja cada día de manera "ejemplar" para dar respuesta a un reto como el acceso a una vivienda digna, ha remarcado.



"Hay quienes desearían estar permanentemente en conflictos pero, en ese camino no nos van a encontrar, porque la labor política debe centrarse en ofrecer soluciones no en alimentar tensiones", ha afirmado.



El líder de los socialistas guipuzcoanos ha subrayado la necesidad de poner en valor "el magnífico trabajo que está realizando el consejero socialistas Denis Itxaso, liderando una agenda de vivienda ambiciosa con soluciones reales".