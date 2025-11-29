PINTADAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Donostiako Altza auzoan Denis Itxasoren aurkako pintadak agertu izana gaitzetsi du PSEk

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuari "mafioso" deitu diote pintadan eta "Auditz Akular ez ukitu" ere idatzi dute, Itxasok eremu horretarako aurkeztutako etxebizitza-proiektu bati erreferentzia eginez.

pintadas contra Denis Itxaso en Altza, Donostia
Itxaso sailburuaren aurkako pintadak Donostian. Argazkia: EuropaPress
author image

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Altza auzoko egoitza sozialistan Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuaren aurkako pintadak agertu izana gaitzetsi du PSEk. "Denis Itxaso mafioso" eta "Auditz Akular ez da ukitu" idatzi dute bertan. 

Auditz Akularren inguruan Itxasok 3.000 etxebizitza eraikitzeko proposamen berri bat egin zuen duela hilabete batzuk, hainbat ekipamendu berri eta poligono batez gain.

Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak ohar batean adierazi duenez, horrelako erasoek "erakundeen lana oztopatu" nahi dute, eta "onartezina" da "horrelako ekintzak nozitu behar izatea", bere alderdiak "herritarren kezka nagusietako bati irtenbidea emateko etxebizitza politikak bultzatzen dituenean".

Azpimarratu duenez, "onartezina" da "alderdi demokratiko bat eta egunez egun, etxebizitza duina lortzeko erronkari aurre egiteko modu eredugarrian lan egiten duen sailburu bat beldurtzea".

"Badira etengabe gatazketan egon nahiko luketenak, baina, bide horretan ez gaituzte aurkituko, lan politikoa konponbideak lortzera bideratu behar baita, ez tentsioak areagotzera", adierazi du.

Gipuzkoako sozialisten buruak azpimarratu duenez, beharrezkoa da "Denis Itxaso sailburu sozialista egiten ari den lan bikainari balioa ematea, benetako konponbideekin anbizio handiko etxebizitza-agenda baten buru baita".

Eguneko Titularrak PSE EE Eusko Jaurlaritza Etxebizitza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X