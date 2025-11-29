Pradales lamenta que el Estado español haya “dejado pasar esta magnífica oportunidad” de pedir perdón por el bombardeo de Gernika

El lehendakari Imanol Pradales ha lamentado este sábado que el Estado español “haya dejado pasar esta magnífica oportunidad” de realizar un reconocimiento sincero del daño causado a las víctimas del bombardeo de Gernika de 1937.

Pradales ha realizado esta crítica a través de un mensaje en redes sociales tras el homenaje celebrado este pasado viernes, donde el presidente de la República de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizó un gesto de responsabilidad a favor de la reparación y la reconciliación, mientras que el Rey de España no incluyó una disculpa o petición de perdón en su intervención.

Según el lehendakari, la visita de Steinmeier a Gernika ha sido un “ejercicio de responsabilidad histórica, de compromiso ético y político con la paz, la democracia y la reconciliación”. Este gesto, ha opinado, demuestra que “la memoria y la reparación son deberes que no prescriben”, por lo que ha agradecido el gesto del presidente alemán.

Ha recordado que han pasado 88 años desde que Gernika fue reducida a cenizas, y 50 de la muerte de Franco, pero que, pese al tiempo pasado, supervivientes como Crucita Etxabe y Mari Carmen Aguirre, que tenían “apenas 6 años” cuando ocurrió el bombardeo, siguen esperando del Estado español ese reconocimiento sincero del daño causado; “Euskadi lamenta que se haya dejado pasar esta magnífica oportunidad”, ha añadido.

Pradales ha lamentado que estas víctimas hayan pasado “una vida entera sin un perdón, sin nadie que reconociera su horror y sufrimiento”, sufriendo, además, “décadas de embustes, escuchando al régimen nacido de aquella barbarie afirmar hasta su final que ‘la España de Franco no incendia’”. Y tras esa mentira, denuncia que llegó “el silencio”, una falta de responsabilidad que se mantuvo hasta 1996, cuando ese año el parlamento alemán comenzó a dar pasos de resarcimiento para con el pueblo de Gernika.

De esta manera, el lehendakari ha comparado la actitud española con la alemana, que lleva “tres décadas” reconociendo el daño causado y tratando de repararlo. Ese compromiso comenzó cuando el entonces presidente de Alemania, Roman Herzog, escribió una carta oficial reconociendo la responsabilidad del Estado alemán en la acción realizada por la aviación alemana que ayudó al ejército franquista, la Legión Cóndor.

Pradales ha descrito que se alega para excusar este reconocimiento que aquel ataque fue obra de un alzamiento militar, y que el Estado español no tuvo nada que ver. Pero ha destacado que los presidentes Herzog y Steinmeier tampoco tienen nada que ver con el régimen nazi de Hitler, sin embargo, “ambos han asumido su responsabilidad a favor de la reparación y la reconciliación como máximos representantes del Estado alemán”. Por ello, eso es, precisamente, lo que sigue esperando por parte del Estado español.

En esa línea, el lehendakari ha recordado que 15 días antes del homenaje reclamó en el Parlamento Vasco a “quien asume la máxima representación del Estado que demuestre la misma altura y visión de los presidentes Herzog y Steinmeier”, lo mismo que hizo el entonces alcalde de Gernika, Eduardo Vallejo, tras escuchar la lectura de la carta del presidente Herzog en 1996, que afirmó que “un gesto del Estado español sería bien recibido por los vascos”.

Pradales ha subrayado que no se trata de “expirar culpas”, sino que es una “cuestión moral y de principios, de responsabilidad histórica y compromiso con la democracia”, a lo que ha añadido, “es lo que se espera de un Estado democrático, ni más ni menos”.