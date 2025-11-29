Pradales lamenta que el Estado español haya “dejado pasar esta magnífica oportunidad” de pedir perdón por el bombardeo de Gernika
El lehendakari subraya el “contraste” entre el gesto de responsabilidad histórica del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y la ausencia de un reconocimiento sincero del daño causado por parte de la máxima representación del Estado.
El lehendakari Imanol Pradales ha lamentado este sábado que el Estado español “haya dejado pasar esta magnífica oportunidad” de realizar un reconocimiento sincero del daño causado a las víctimas del bombardeo de Gernika de 1937.
Pradales ha realizado esta crítica a través de un mensaje en redes sociales tras el homenaje celebrado este pasado viernes, donde el presidente de la República de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizó un gesto de responsabilidad a favor de la reparación y la reconciliación, mientras que el Rey de España no incluyó una disculpa o petición de perdón en su intervención.
Según el lehendakari, la visita de Steinmeier a Gernika ha sido un “ejercicio de responsabilidad histórica, de compromiso ético y político con la paz, la democracia y la reconciliación”. Este gesto, ha opinado, demuestra que “la memoria y la reparación son deberes que no prescriben”, por lo que ha agradecido el gesto del presidente alemán.
Ha recordado que han pasado 88 años desde que Gernika fue reducida a cenizas, y 50 de la muerte de Franco, pero que, pese al tiempo pasado, supervivientes como Crucita Etxabe y Mari Carmen Aguirre, que tenían “apenas 6 años” cuando ocurrió el bombardeo, siguen esperando del Estado español ese reconocimiento sincero del daño causado; “Euskadi lamenta que se haya dejado pasar esta magnífica oportunidad”, ha añadido.
Pradales ha lamentado que estas víctimas hayan pasado “una vida entera sin un perdón, sin nadie que reconociera su horror y sufrimiento”, sufriendo, además, “décadas de embustes, escuchando al régimen nacido de aquella barbarie afirmar hasta su final que ‘la España de Franco no incendia’”. Y tras esa mentira, denuncia que llegó “el silencio”, una falta de responsabilidad que se mantuvo hasta 1996, cuando ese año el parlamento alemán comenzó a dar pasos de resarcimiento para con el pueblo de Gernika.
De esta manera, el lehendakari ha comparado la actitud española con la alemana, que lleva “tres décadas” reconociendo el daño causado y tratando de repararlo. Ese compromiso comenzó cuando el entonces presidente de Alemania, Roman Herzog, escribió una carta oficial reconociendo la responsabilidad del Estado alemán en la acción realizada por la aviación alemana que ayudó al ejército franquista, la Legión Cóndor.
Pradales ha descrito que se alega para excusar este reconocimiento que aquel ataque fue obra de un alzamiento militar, y que el Estado español no tuvo nada que ver. Pero ha destacado que los presidentes Herzog y Steinmeier tampoco tienen nada que ver con el régimen nazi de Hitler, sin embargo, “ambos han asumido su responsabilidad a favor de la reparación y la reconciliación como máximos representantes del Estado alemán”. Por ello, eso es, precisamente, lo que sigue esperando por parte del Estado español.
En esa línea, el lehendakari ha recordado que 15 días antes del homenaje reclamó en el Parlamento Vasco a “quien asume la máxima representación del Estado que demuestre la misma altura y visión de los presidentes Herzog y Steinmeier”, lo mismo que hizo el entonces alcalde de Gernika, Eduardo Vallejo, tras escuchar la lectura de la carta del presidente Herzog en 1996, que afirmó que “un gesto del Estado español sería bien recibido por los vascos”.
Pradales ha subrayado que no se trata de “expirar culpas”, sino que es una “cuestión moral y de principios, de responsabilidad histórica y compromiso con la democracia”, a lo que ha añadido, “es lo que se espera de un Estado democrático, ni más ni menos”.
Te puede interesar
Varios heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
Decenas de personas se concentraron este viernes contra el partido ultraderechista, y se produjeron altercados entre manifestantes y la Ertzaintza.
Steinmeier: "Gernika es un lugar en el que el horror de la guerra y la vulnerabilidad de inocentes se han grabado de forma indeleble"
El presidente alemán y la primera dama han participado este viernes en un emotivo acto de recuerdo en la localidad vizcaína, junto al lehendakari, Felipe VI y diversos representantes institucionales.
La visita del rey Felipe VI a Gernika reaviva la tensión política y el debate sobre una petición de perdón por parte del Estado
El PNV lamenta que la monarquía no haya pedido perdón, mientras que el PSE-EE y el PP rechazan cualquier intención de vincular el franquismo con el actual gobierno o monarquía. EH Bildu no ha participado en los actos y ha denunciado que el rey es “heredero del franquismo”.
Una sola carpeta ciudadana y declaraciones responsables para facilitar trámites en Euskadi
Se trata de un espacio digital común para las administraciones vascas, que permitirá aportar datos y documentos "una sola vez" para hacer distintas gestiones. Se espera que el próximo año ya esté operativa una primera versión.
Homenaje a las víctimas del bombardeo de Gernika
En él han participado el presidente de Alemania, el rey de España Felipe VI o el lehendakari Pradales, entre muchas otras autoridades y representantes institucionales.
Así vivieron el bombardeo de Gernika Mari Karmen Agirre y Crucieta Etxabe
Euskadi Irratia ha entrevistado a dos mujeres que vivieron el bombardeo de 1937, y han recordado sus vivencias de entonces. Un día que ambas recuerdan perfectamente, y sus testimonios son muy importantes para no olvidar nunca lo ocurrido.
Un superviviente del bombardeo de Gernika agradece "emocionado" la visita de Steinmeier y pide que "no ocurra más"
Emilio Aperribay, uno de los supervivientes del bombardeo de Gernika en abril de 1937, ha asegurado estar "emocionado" ante el homenaje que se rendirá este viernes a las víctimas en la localidad vizcaína y ha expresado su agradecimiento por este gesto al presidente de Alemania, que le trasladará en una carta en la que también espera que lo sucedido "no ocurra en ningún sitio más".
Vandalizan la réplica del 'Guernica' con pintadas contra la presencia del rey
La reproducción del mural ha amanecido cubierta de mensajes como «Erregea kanpora» y «Queremos libertad», que los servicios municipales han retirado a primera hora del día.
El lehendakari Pradales recibe en Ajuria Enea al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier ha llegado a Ajuria Enea, donde le ha recibido el lehendakari, Imanol Pradales. Un aurresku ha dado inicio a esta recepción oficial.