Frank-Walter Steinmeier: "No queremos olvidar y no olvidaremos el sufrimiento que se causó"

Euskaraz irakurri: Frank-Walter Steinmeier: "Ez dugu ahaztu nahi eta ez dugu ahaztuko eragindako sufrimendua"

Durante su visita a Gernika, el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha señaldo que "el bombardeo de Gernika por parte de la Legión Cóndor en 1937 fue un crimen brutal". También ha querido mostras su solidaridad a las víctimas del bombardeo y ha subrayado la necesidad de "defender la paz, la libertad y la democracia".

Un superviviente del bombardeo de Gernika agradece "emocionado" la visita de Steinmeier y pide que "no ocurra más"

Emilio Aperribay, uno de los supervivientes del bombardeo de Gernika en abril de 1937, ha asegurado estar "emocionado" ante el homenaje que se rendirá este viernes a las víctimas en la localidad vizcaína y ha expresado su agradecimiento por este gesto al presidente de Alemania, que le trasladará en una carta en la que también espera que lo sucedido "no ocurra en ningún sitio más".
