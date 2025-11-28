Gernika
Frank-Walter Steinmeier: "Ez dugu ahaztu nahi eta ez dugu ahaztuko eragindako sufrimendua"

Frank-Walter Steinmeier. Argazkia: EITB.

Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublika Federaleko presidenteak Gernikara egindako bisitan adierazi duenez, "1937an Kondor Legioak Gernikan egin zuen bonbardaketa krimen basatia izan zen". Era berean, elkartasuna adierazi die bonbardaketaren biktimei, eta "bakea, askatasuna eta demokrazia defendatzeko" beharra azpimarratu du.

