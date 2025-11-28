Frank-Walter Steinmeier: "Ez dugu ahaztu nahi eta ez dugu ahaztuko eragindako sufrimendua"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublika Federaleko presidenteak Gernikara egindako bisitan adierazi duenez, "1937an Kondor Legioak Gernikan egin zuen bonbardaketa krimen basatia izan zen". Era berean, elkartasuna adierazi die bonbardaketaren biktimei, eta "bakea, askatasuna eta demokrazia defendatzeko" beharra azpimarratu du.
Espainiako erregeak Gernikara egindako bisitak tentsio politikoa eta Estatuak barkamena eskatzeari buruzko eztabaida berpiztu ditu
Erregeak barkamena eskatu ez izana deitoratu du EAJk, eta PSE-EEk eta PPk frankismoa egungo gobernuarekin edo monarkiarekin lotzeko edozein asmo errefusatu dute. EH Bilduk ez du ekitaldietan parte hartu eta erregea "frankismoaren oinordekoa" dela salatu du.
Herritarren karpeta bakarra eta erantzukizunpeko adierazpenak, izapideak errazteko EAEn
Euskal administraziotan kudeaketa desberdinak egiteko, datuak eta dokumentuak behin bakarrik ematea ahalbidetuko du gune digital berriak. Datorren urtean lehen bertsioa martxan egotea espero da.
Gernikako bonbardaketaren biktimei omenaldia
Bertan parte hartu dute Alemaniako presidenteak, Felipe VI .a Espainiako erregeak eta Pradales lehendakariak, beste agintari eta erakundeetako ordezkari askoren artean.
Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen gizon batek "hunkituta" eskertu du Steinmeierren bisita eta "gehiago ez gertatzeko" eskatu du
Emilio Aperribay 1937ko apirilean Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen pertsonetako batek adierazi duenez, "hunkituta" dago ostiral honetan Bizkaiko udalerrian biktimei egingo zaien omenaldiaren aurrean, eta eskerrak eman dizkio Alemaniako presidenteari, gertatutakoa "beste inon ez gertatzea" espero baitu.
Honela bizi izan zuten Gernikako bonbardaketa Mari Karmen Agirrek eta Crucieta Etxabek
Euskadi Irratiak 1937ko bonbardaketa bizi izan zuten bi emakume elkarrizketatu ditu, eta gogora ekarri dituzte orduko bizipenak. Egun hartan gertatutakoa ondo gogoratzen dute biek, eta euren testigantzak oso garrantzitsuak dira jasandakoa inoiz ez ahazteko.
Gernikako erreplika bandalizatu dute Gernika-Lumon, aldarrikapen pintaketekin
Muralaren erreprodukzioak "Erregea kanpora" eta "Askatasuna nahi dugu" bezalako mezuekin argitu du eguna. Udal zerbitzuek eguneko lehen orduan kendu dituzte pintaketak.
Pradales lehendakariak Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea hartu du Ajuria Enean
Frank-Walter Steinmeier Ajuria Enera iritsi da, eta bertan harrera egin dio Imanol Pradales lehendakariak. Aurresku batek eman dio hasiera harrera ofizialari.
Koldo Garciak epailearen aurrean ez deklaratzea erabaki du, lehen gaua kartzelan igaro ostean
Ministerioko aholkulari ohiak magistratuari esan dio ez daukala erantzuteko informaziorik. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) maskarak erosteko eta antigenoen testak edo PCR probak egiteko kontratuei buruz egindako azken txostenaren harira deitu du Leopoldo Puente magistratuak deklaratzera.
Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciak lehen gaua igaro dute espetxean, Alemaniako presidentearen bisita Gernikara eta Saretzen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.