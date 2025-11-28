MEMORIA HISTORIKOA
Steinmeier: "Gerraren izugarrikeria eta pertsona errugabeen zaurgarritasuna modu ezabaezinean idatzi dira Gernikan"

Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak eta Elke Büdenbender lehen damak Gernikan egindako ekitaldi hunkigarrian parte hartu dute ostiral honetan. Lehendakariak, Felipe VI.ak eta erakundeetako hainbat ordezkarik ere parte hartu dute omenaldian.

GERNIKA (BIZKAIA), 28/11/2025.- El rey Felipe VI (i), el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier (3d), dos de las supervivientes del bombardeo, Crucita Etxabe (2i), y Mari Carmen Agirre (c), la primera dama alemana, Elke Büdenbender (2d), y el lehendakari, Imanol Pradales (d), en el Museo de la Paz de Gernika este viernes. Steinmeier y el Rey tributaron este viernes un homenaje en Gernika a las víctimas del bombardeo perpetrado el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria de Italia. EFE/ José Jiménez/ Casa Real ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Nazien bonbardaketa gogoratzeko ekitaldia, Gernikan. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

1937ko apirilaren 26an izandako bonbardaketa naziaren biktimak gogoratu dituzte ostiral honetan Gernikan. Bertan izan dira Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea, Imanol Pradales lehendakaria eta Felipe VI.a Espainiako erregea, hainbat agintari eta ordezkari instituzionalekin batera.

Lehendakariak harrera egin die Alemaniako presidenteari eta lehen damari Ajuria Enean, eta bertara ordubeteko atzerapenarekin iritsi dira, haien hegaldia atzeratu egin baita.

Ondoren, omenaldia egin diete Gernikan Alemaniako Kondor Legioak eta Italiako Abiazio Legionarioak egindako bonbardaketako biktimei. Lore-eskaintza batekin batera, kanpai-hotsa izan da Zalloko kanposantuan, eta bonbardaketatik bizirik atera ziren pertsonak izan dira bertan.

Alemaniako estatuburua zutik egon da, Felipe VI.aren ondoan, Alemaniako funtzionarioek lore-koroa jarri duten tenpletearen aurrean. Ekitaldian Pablo Sorozabalen 'Gernika' interpretatu dute Bilboko Koral Elkarteak eta bere txistulari bandak.

GERNIKA (BIZKAIA), 28/11/2025.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier (2i), y la primera dama alemana, Elke Büdenbender (i), acompañados por el rey Felipe VI, y el lendakari, Imanol Pradales (c), durante una ofrenda floral en memoria de las víctimas del bombardeo en Gernika, este viernes. EFE/ Miguel Toña POOL
Jarraian, Gernikako Bakearen Museoa bisitatu dute denek. Bertan, Alemaniako estatuburuak bonbardaketatik bizirik atera ziren 95 urteko bi emakumerekin hitz egin du: Crucita Etxabe eta Mari Karmen Agirre. Biek gogoratu dituzte orduko bizipenak, oso ondo gogoratzen duten eguna, eta haien testigantzak oso garrantzitsuak dira gertatutakoa inoiz ez ahazteko.

GERNIKA (BIZKAIA), 28/11/2025.- Dos supervivientes del bombardeo acompañadas por la delegación alemana, entre los que se encuentran la primera dama, Elke Büdebender (d), y el alcalde de Pforzeim, Peter Boch (2d), durante una ofrenda floral en memoria de las víctimas del bombardeo en Gernika, este viernes. EFE/ Miguel Toña POOL
Museoko ibilbidea Begoñaren etxean hasi da, Gernikako bonbardaketan emakumen baten etxea oroitarazten duen egongela. Ondoren, 'adiskidetzearen aretora' joan dira. Bertan, Pfzorheim (Alemania) eta Gernika (Bizkaia) hirien adiskidetzea ikustarazten duten piezak daude, baita Roman Herzog Alemaniako presidente ohiak 1997an Gernikako Udalari bidalitako gutuna ere.

FOTODELDÍA GERNIKA (BIZKAIA), 28/11/2025.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, durante una ofrenda floral en memoria de las víctimas del bombardeo en Gernika, este viernes. EFE/ Miguel Toña POOL
Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Steinmeierrek elkartasuna adierazi die bonbardaketaren biktimei, eta haiekin izan duen topaketa oso hunkigarria izan dela esan du, euren esperientziak partekatu ahal izan dituztelako. Hala ere, ez du barkamen hitza aipatu. Alemaniako presidenteak nabarmendu duenez, Gernikan "gerraren izugarrikeria eta pertsona errugabeen zaurgarritasuna modu ezabaezinean idatzi dira Europako memorian". Hala, bonbardaketa "krimen basatia" izan zela onartu du, "helburu bakarra biztanleria zibila izanik". Steinmeierrek onartu du hiria hondakin bihurtu zela, eta azpimarratu du zauriak oraindik irekita daudela eta ez direla sendatu. 

“Gernika umiltasunez zeharkatzen dut. Ez dugu ahaztu nahi, eta ez dugu ahaztuko, eragindako sufrimendua. (...) Bakea, askatasuna eta demokrazia defendatu behar ditugu, hori da gaur Gernikak helarazten digun mezua”, azpimarratu du.

GERNIKA (BIZKAIA), 28/11/2025.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier (2d), el rey Felipe VI (d), y el lehendakari, Imanol Pradales (2i), este viernes durante la visita al Museo de la Paz de Gernika, tras homenajear a las víctimas del bombardeo. EFE/IREKIA***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Testuinguru horretan, Emilio Aperribay Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen pertsonetako bat "hunkituta" agertu da, eta eskerrak eman dizkio Alemaniako presidenteari, gertatutakoa "beste inon ez gertatzea" espero baitu.

Espainiako erregea Gernikako bonbardaketaren biktimei egindako omenaldian izan da, eta horrek protesta ugari eragin ditu goizean Gernikako kaleetan. Omenaldia segurtasun neurri handien artean egin da.

Arratsaldean amaitu da Alemaniako presidentearen bisita historikoa, Bilboko Guggenheim Museora egindako bisita instituzional batekin. Alemaniako presidenteari eta lehen damari harrera egin diete Bilbon Imanol Pradales lehendakariak, Miren Arzalluz Guggenheim Museoko zuzendariak, Juan Mari Aburto Bizkaiko hiriburuko alkateak eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak. Honela, amaitutzat eman dute Gernikako bonbardaketa oroitzeko bisita.

Gernika Lumo Euskal Autonomia Erkidegoa Memoria Historikoa Politika

