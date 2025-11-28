Steinmeier: "Gerraren izugarrikeria eta pertsona errugabeen zaurgarritasuna modu ezabaezinean idatzi dira Gernikan"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak eta Elke Büdenbender lehen damak Gernikan egindako ekitaldi hunkigarrian parte hartu dute ostiral honetan. Lehendakariak, Felipe VI.ak eta erakundeetako hainbat ordezkarik ere parte hartu dute omenaldian.
1937ko apirilaren 26an izandako bonbardaketa naziaren biktimak gogoratu dituzte ostiral honetan Gernikan. Bertan izan dira Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea, Imanol Pradales lehendakaria eta Felipe VI.a Espainiako erregea, hainbat agintari eta ordezkari instituzionalekin batera.
Lehendakariak harrera egin die Alemaniako presidenteari eta lehen damari Ajuria Enean, eta bertara ordubeteko atzerapenarekin iritsi dira, haien hegaldia atzeratu egin baita.
Ondoren, omenaldia egin diete Gernikan Alemaniako Kondor Legioak eta Italiako Abiazio Legionarioak egindako bonbardaketako biktimei. Lore-eskaintza batekin batera, kanpai-hotsa izan da Zalloko kanposantuan, eta bonbardaketatik bizirik atera ziren pertsonak izan dira bertan.
Alemaniako estatuburua zutik egon da, Felipe VI.aren ondoan, Alemaniako funtzionarioek lore-koroa jarri duten tenpletearen aurrean. Ekitaldian Pablo Sorozabalen 'Gernika' interpretatu dute Bilboko Koral Elkarteak eta bere txistulari bandak.
Jarraian, Gernikako Bakearen Museoa bisitatu dute denek. Bertan, Alemaniako estatuburuak bonbardaketatik bizirik atera ziren 95 urteko bi emakumerekin hitz egin du: Crucita Etxabe eta Mari Karmen Agirre. Biek gogoratu dituzte orduko bizipenak, oso ondo gogoratzen duten eguna, eta haien testigantzak oso garrantzitsuak dira gertatutakoa inoiz ez ahazteko.
Museoko ibilbidea Begoñaren etxean hasi da, Gernikako bonbardaketan emakumen baten etxea oroitarazten duen egongela. Ondoren, 'adiskidetzearen aretora' joan dira. Bertan, Pfzorheim (Alemania) eta Gernika (Bizkaia) hirien adiskidetzea ikustarazten duten piezak daude, baita Roman Herzog Alemaniako presidente ohiak 1997an Gernikako Udalari bidalitako gutuna ere.
Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Steinmeierrek elkartasuna adierazi die bonbardaketaren biktimei, eta haiekin izan duen topaketa oso hunkigarria izan dela esan du, euren esperientziak partekatu ahal izan dituztelako. Hala ere, ez du barkamen hitza aipatu. Alemaniako presidenteak nabarmendu duenez, Gernikan "gerraren izugarrikeria eta pertsona errugabeen zaurgarritasuna modu ezabaezinean idatzi dira Europako memorian". Hala, bonbardaketa "krimen basatia" izan zela onartu du, "helburu bakarra biztanleria zibila izanik". Steinmeierrek onartu du hiria hondakin bihurtu zela, eta azpimarratu du zauriak oraindik irekita daudela eta ez direla sendatu.
“Gernika umiltasunez zeharkatzen dut. Ez dugu ahaztu nahi, eta ez dugu ahaztuko, eragindako sufrimendua. (...) Bakea, askatasuna eta demokrazia defendatu behar ditugu, hori da gaur Gernikak helarazten digun mezua”, azpimarratu du.
Testuinguru horretan, Emilio Aperribay Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen pertsonetako bat "hunkituta" agertu da, eta eskerrak eman dizkio Alemaniako presidenteari, gertatutakoa "beste inon ez gertatzea" espero baitu.
Espainiako erregea Gernikako bonbardaketaren biktimei egindako omenaldian izan da, eta horrek protesta ugari eragin ditu goizean Gernikako kaleetan. Omenaldia segurtasun neurri handien artean egin da.
Arratsaldean amaitu da Alemaniako presidentearen bisita historikoa, Bilboko Guggenheim Museora egindako bisita instituzional batekin. Alemaniako presidenteari eta lehen damari harrera egin diete Bilbon Imanol Pradales lehendakariak, Miren Arzalluz Guggenheim Museoko zuzendariak, Juan Mari Aburto Bizkaiko hiriburuko alkateak eta Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak. Honela, amaitutzat eman dute Gernikako bonbardaketa oroitzeko bisita.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiako erregeak Gernikara egindako bisitak tentsio politikoa eta Estatuak barkamena eskatzeari buruzko eztabaida berpiztu ditu
Erregeak barkamena eskatu ez izana deitoratu du EAJk, eta PSE-EEk eta PPk frankismoa egungo gobernuarekin edo monarkiarekin lotzeko edozein asmo errefusatu dute. EH Bilduk ez du ekitaldietan parte hartu eta erregea "frankismoaren oinordekoa" dela salatu du.
Herritarren karpeta bakarra eta erantzukizunpeko adierazpenak, izapideak errazteko EAEn
Euskal administraziotan kudeaketa desberdinak egiteko, datuak eta dokumentuak behin bakarrik ematea ahalbidetuko du gune digital berriak. Datorren urtean lehen bertsioa martxan egotea espero da.
Gernikako bonbardaketaren biktimei omenaldia
Bertan parte hartu dute Alemaniako presidenteak, Felipe VI .a Espainiako erregeak eta Pradales lehendakariak, beste agintari eta erakundeetako ordezkari askoren artean.
Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen gizon batek "hunkituta" eskertu du Steinmeierren bisita eta "gehiago ez gertatzeko" eskatu du
Emilio Aperribay 1937ko apirilean Gernikako bonbardaketatik bizirik atera zen pertsonetako batek adierazi duenez, "hunkituta" dago ostiral honetan Bizkaiko udalerrian biktimei egingo zaien omenaldiaren aurrean, eta eskerrak eman dizkio Alemaniako presidenteari, gertatutakoa "beste inon ez gertatzea" espero baitu.
Honela bizi izan zuten Gernikako bonbardaketa Mari Karmen Agirrek eta Crucieta Etxabek
Euskadi Irratiak 1937ko bonbardaketa bizi izan zuten bi emakume elkarrizketatu ditu, eta gogora ekarri dituzte orduko bizipenak. Egun hartan gertatutakoa ondo gogoratzen dute biek, eta euren testigantzak oso garrantzitsuak dira jasandakoa inoiz ez ahazteko.
Gernikako erreplika bandalizatu dute Gernika-Lumon, aldarrikapen pintaketekin
Muralaren erreprodukzioak "Erregea kanpora" eta "Askatasuna nahi dugu" bezalako mezuekin argitu du eguna. Udal zerbitzuek eguneko lehen orduan kendu dituzte pintaketak.
Pradales lehendakariak Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea hartu du Ajuria Enean
Frank-Walter Steinmeier Ajuria Enera iritsi da, eta bertan harrera egin dio Imanol Pradales lehendakariak. Aurresku batek eman dio hasiera harrera ofizialari.
Koldo Garciak epailearen aurrean ez deklaratzea erabaki du, lehen gaua kartzelan igaro ostean
Ministerioko aholkulari ohiak magistratuari esan dio ez daukala erantzuteko informaziorik. Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO) maskarak erosteko eta antigenoen testak edo PCR probak egiteko kontratuei buruz egindako azken txostenaren harira deitu du Leopoldo Puente magistratuak deklaratzera.
Albiste izango dira: Abalos eta Koldo Garciak lehen gaua igaro dute espetxean, Alemaniako presidentearen bisita Gernikara eta Saretzen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.