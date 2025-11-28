Gernika ha recordado este viernes a las víctimas del bombardeo nazi que asoló la localidad vizcaína el 26 de abril de 1937, con un emotivo acto en el que han estado presentes el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, el lehendakari Imanol Pradales y el rey de España Felipe VI, junto a diversas autoridades y representantes institucionales.

El presidente alemán y la primera dama han sido recibidos por el lehendakari en Ajuria Enea, a donde han llegado con una hora de retraso debido a la demora en el aterrizaje. Un aurresku ha iniciado esta recepción oficial.

Posteriormente, ha arrancado el homenaje a las víctimas del bombardeo perpetrado por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria de Italia. Una ofrenda floral ha acompañado una ceremonia con repique de campanas en el camposanto de Zallo, a la que han asistido supervivientes del bombardeo.

Steinmeier ha permanecido de pie, junto a Felipe VI, frente al templete donde instantes antes funcionarios alemanes han depositado una corona de flores. En la ceremonia se ha interpretado el 'Gernika' de Pablo Sorozabal por la Sociedad Coral de Bilbao y su banda de txistularis.