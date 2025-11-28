Espainiako erregeak Gernikara egindako bisitak tentsio politikoa eta Estatuak barkamena eskatzeari buruzko eztabaida berpiztu ditu
Erregeak barkamena eskatu ez izana deitoratu du EAJk, eta PSE-EEk eta PPk frankismoa egungo gobernuarekin edo monarkiarekin lotzeko edozein asmo errefusatu dute. EH Bilduk ez du ekitaldietan parte hartu eta erregea "frankismoaren oinordekoa" dela salatu du.
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak eta Felipe VI.a erregeak 1937ko bonbardaketaren biktimei omenaldia egiteko Gernikara egindako bisitak erreakzio politiko biziak eragin ditu ostiral honetan EAEn, Espainiako Estatuak eta Monarkiak Alemaniakoaren antzeko barkamen keinua egin dezaten eskatzean oinarrituta.
EAJko buruak Alemaniaren presentzia baloratu du, eta EH Bilduk Espainiako erregearen bisita gaitzetsi du, frankismoaren oinordekotzat eta, beraz, "bonbardaketaren erantzuletzat" jotzen dutelako. Bestalde, PSE-EEk eta PPk errefusatu egin dute erregea Alemaniako Kondor Legioak egindako ankerkeriekin lotzea.
Aitor Esteban EAJko presidenteak positibotzat jo du Alemaniako presidenteak egindako keinua, "aspalditik" espero baitzuen, eta gogoratu du Gernika ez dela "edozein sinbolo", eta "munduko hainbat lekutan egin diren ankerkeriak eta bidegabekeriak" ordezkatzen dituela.
Hala ere, Estebanek azpimarratu du Espainiako Estatuak eta erregeak berak Alemaniaren "barkamen eskaeraren keinu bera" izan behar dutela bonbardaketagatik. Alemaniako presidenteak eta Gobernuak Alemania naziarekin zerikusirik ez duten arren, Espainiako Estatuko Buruzagitza trantsizio baten ondoren ezarri zela eta monarkia "Francoren erregimenak" jarri zuela argudiatu du EAJko buruzagiak.
Hori dela eta, Estebanek adierazi du ez duela ulertzen erregeak Gernika bisitatzea "eta barkamena eskatzeko keinu bera ez egitea". "Hona etortzeak zerbait adierazteko izan behar du", amaitu du.
EH Bilduk, bere aldetik, ez du ekitaldi ofizialetan parte hartu eta elkarretaratzea deitu du "memoriaren eta antifaxismoaren alde".
Oskar Matute koalizio abertzaleko diputatuak esan du Felipe VI.a erregea "frankismoaren oinordekoa" dela PPrekin eta Voxekin batera, eta ez dela "ongi etorria Euskal Herrira". Era berean, gogoratu du frankismoa eta Franco direla Gernikan gertatutakoaren erantzuleak, eta haien oinordekoek mehatxatzen dituztela "gure askatasunak eta eskubideak".
Bestalde, Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren arabera, Pedro Sanchezen Espainiako Gobernuak ez du barkamenik eskatu behar. Salatu duenez, "egungo gobernu aurrerakoia erregimen diktatorialarekin lotzen duen hari bat zabaldu nahi izatea, ibilbide laburreko edo nuluko oportunismo politikoek eramandako historiari egindako begirada miope baten isla baino ezin da izan”.
Ildo beretik, Javier de Andres EAEko PPko presidenteak uko egin die monarkiari zuzendutako erantzukizun-eskaerei, eta Felipe VI.ari bonbardaketaren erantzukizuna egotzi nahi izatea "egiaren eta historiaren manipulazioa" dela esan du.
