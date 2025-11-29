Pradalesek deitoratu du Espainiako Estatuak Gernikako bonbardaketagatik barkamena eskatzeko "aukera bikain hau pasatzen utzi izana"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentearen erantzukizun historikoko keinuaren eta Espainiako Estatuko ordezkari nagusiak eragindako kaltea ez aitortzearen arteko "kontrastea" azpimarratu du lehendakariak.
Imanol Pradales lehendakariak deitoratu du Espainiako Estatuak "aukera paregabea" pasatzen utzi izana 1937ko Gernikako bonbardaketaren biktimei egindako kaltearen aitorpen zintzoa egiteko.
Pradalesek sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez egin du kritika, joan den ostiralean Gernikan egindako omenaldiaren ostean. Bertan, Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublikako presidenteak erantzukizun-keinu bat egin zuen konponketaren eta adiskidetzearen alde, eta Espainiako Erregeak ez zuen barkamenik eskatu.
Lehendakariaren arabera, Steinmeierrek Gernikara egin duen bisita "erantzukizun historikoko ariketa izan da, bakearekiko, demokraziarekiko eta adiskidetzearekiko konpromiso etiko eta politikoa". Bere ustez, keinu horrek erakusten du "oroimena eta erreparazioa preskribatzen ez diren betebeharrak" direla, eta horregatik eskertu du Alemaniako presidentearen keinua.
Gogoratu duenez, 88 urte igaro dira Gernika errauts bihurtu zutenetik, eta 50 urte Franco hil zenetik. Denbora asko igaro da, baina bonbardaketan 6 urte eskas zituzten Crucita Etxabe eta Mari Carmen Aguirre Espainiako Estatuaren zain jarraitzen dute, eragindako kaltearen aitorpen zintzo horren zain; “Euskadik sentitzen du aukera bikain hau pasatzen utzi izana", gaineratu du lehendakariak.
Pradalesek deitoratu duenez, biktima horiek "bizitza osoa eman dute barkamenik gabe, euren izugarrikeria eta sufrimendua aitortzen duen inor gabe", eta, gainera, “hainbat hamarkadatan basakeria hartatik jaiotako erregimenari gezurretan” entzun ostean, “isiltasuna” iritsi zela salatu du. Erantzukizun falta hori mantendu zen urtez urte, 1996ra arte, Alemaniako parlamentua Gernikako herriarekiko ordainezko urratsak ematen hasi zen arte.
Horrela, lehendakariak Espainiaren jarrera Alemaniakoarekin alderatu du, "hiru hamarkada" baitaramatza egindako kaltea aitortzen eta konpontzen. Konpromiso hori Roman Herzog Alemaniako orduko presidenteak gutun ofizial bat idatzi zuenean hasi zen, Alemaniako Estatuak armada frankistari lagundu zioten alemaniar hegazkinek egindako ekintzan izan zuen erantzukizuna aitortuz.
Pradalesek azaldu duenez, Espainian aitortza hori ez egiteko alegatzen da eraso hura altxamendu militar baten ondorio izan zela, eta Espainiako Estatuak ez zuela zerikusirik izan. Baina Herzog eta Steinmeier presidenteek ere Hitlerren erregimen naziarekin zerikusirik ez dutela nabarmendu du, hala ere, "biek onartu dute erreparazioaren eta adiskidetzearen aldeko erantzukizuna, Alemaniako Estatuaren ordezkari nagusi gisa". Horregatik, horixe da, hain zuzen ere, Espainiako Estatuaren aldetik espero duena.
Ildo horretan, lehendakariak gogoratu du omenaldia baino 15 egun lehenago "Estatuaren ordezkaritza gorena bere gain hartzen duenari Herzog eta Steinmeier presidenteen maila eta ikuspegi bera erakustea" eskatu ziola Eusko Legebiltzarrean, eta gauza bera egin zuela Eduardo Vallejo orduko Gernikako alkateak, Herzog presidentearen 1996ko gutunaren irakurketa entzun ondoren, "Espainiako Estatuaren keinu bat euskal herritarrek ondo hartuko zutela" adierazi baitzuen.
Pradalesek azpimarratu du helburua ez dela "erruak banatzea", baizik eta "auzi morala eta printzipioena, erantzukizun historikoarena eta demokraziarekiko konpromisoarena". Gaineratu duenez, "hori da Estatu demokratiko batengandik espero dena, ez gehiago ez gutxiago".
Steinmeier: "Gerraren izugarrikeria eta pertsona errugabeen zaurgarritasuna modu ezabaezinean idatzi dira Gernikan"
Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidenteak eta Elke Büdenbender lehen damak Gernikan egindako ekitaldi hunkigarrian parte hartu dute ostiral honetan. Lehendakariak, Felipe VI.ak eta erakundeetako hainbat ordezkarik ere parte hartu dute omenaldian.
Gernikako bonbardaketaren biktimei omenaldia
Bertan parte hartu dute Alemaniako presidenteak, Felipe VI .a Espainiako erregeak eta Pradales lehendakariak, beste agintari eta erakundeetako ordezkari askoren artean.
Honela bizi izan zuten Gernikako bonbardaketa Mari Karmen Agirrek eta Crucieta Etxabek
Euskadi Irratiak 1937ko bonbardaketa bizi izan zuten bi emakume elkarrizketatu ditu, eta gogora ekarri dituzte orduko bizipenak. Egun hartan gertatutakoa ondo gogoratzen dute biek, eta euren testigantzak oso garrantzitsuak dira jasandakoa inoiz ez ahazteko.
Pradales lehendakariak Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentea hartu du Ajuria Enean
Frank-Walter Steinmeier Ajuria Enera iritsi da, eta bertan harrera egin dio Imanol Pradales lehendakariak. Aurresku batek eman dio hasiera harrera ofizialari.