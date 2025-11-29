Memoria historikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek deitoratu du Espainiako Estatuak Gernikako bonbardaketagatik barkamena eskatzeko "aukera bikain hau pasatzen utzi izana"

Frank-Walter Steinmeier Alemaniako presidentearen erantzukizun historikoko keinuaren eta Espainiako Estatuko ordezkari nagusiak eragindako kaltea ez aitortzearen arteko "kontrastea" azpimarratu du lehendakariak.

GERNIKA (BIZKAIA), 28/11/2025.- El rey Felipe VI (d) conversa con el lehendakari Imanol Pradales (i) a su llegada al Museo de la Paz de Gernika, este viernes. EFE/ Luis Tejido

Imanol Pradales lehendakaria eta Felipe VI.a erregea. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak deitoratu du Espainiako Estatuak "aukera paregabea" pasatzen utzi izana 1937ko Gernikako bonbardaketaren biktimei egindako kaltearen aitorpen zintzoa egiteko.

Pradalesek sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez egin du kritika, joan den ostiralean Gernikan egindako omenaldiaren ostean. Bertan, Frank-Walter Steinmeier Alemaniako Errepublikako presidenteak erantzukizun-keinu bat egin zuen konponketaren eta adiskidetzearen alde, eta Espainiako Erregeak ez zuen barkamenik eskatu.

Lehendakariaren arabera, Steinmeierrek Gernikara egin duen bisita "erantzukizun historikoko ariketa izan da, bakearekiko, demokraziarekiko eta adiskidetzearekiko konpromiso etiko eta politikoa". Bere ustez, keinu horrek erakusten du "oroimena eta erreparazioa preskribatzen ez diren betebeharrak" direla, eta horregatik eskertu du Alemaniako presidentearen keinua.

Gogoratu duenez, 88 urte igaro dira Gernika errauts bihurtu zutenetik, eta 50 urte Franco hil zenetik. Denbora asko igaro da, baina bonbardaketan 6 urte eskas zituzten Crucita Etxabe eta Mari Carmen Aguirre Espainiako Estatuaren zain jarraitzen dute, eragindako kaltearen aitorpen zintzo horren zain; “Euskadik sentitzen du aukera bikain hau pasatzen utzi izana", gaineratu du lehendakariak.

Pradalesek deitoratu duenez, biktima horiek "bizitza osoa eman dute barkamenik gabe, euren izugarrikeria eta sufrimendua aitortzen duen inor gabe", eta, gainera, “hainbat hamarkadatan basakeria hartatik jaiotako erregimenari gezurretan” entzun ostean, “isiltasuna” iritsi zela salatu du. Erantzukizun falta hori mantendu zen urtez urte, 1996ra arte, Alemaniako parlamentua Gernikako herriarekiko ordainezko urratsak ematen hasi zen arte.

Horrela, lehendakariak Espainiaren jarrera Alemaniakoarekin alderatu du, "hiru hamarkada" baitaramatza egindako kaltea aitortzen eta konpontzen. Konpromiso hori Roman Herzog Alemaniako orduko presidenteak gutun ofizial bat idatzi zuenean hasi zen, Alemaniako Estatuak armada frankistari lagundu zioten alemaniar hegazkinek egindako ekintzan izan zuen erantzukizuna aitortuz.

Pradalesek azaldu duenez, Espainian aitortza hori ez egiteko alegatzen da eraso hura altxamendu militar baten ondorio izan zela, eta Espainiako Estatuak ez zuela zerikusirik izan. Baina Herzog eta Steinmeier presidenteek ere Hitlerren erregimen naziarekin zerikusirik ez dutela nabarmendu du, hala ere, "biek onartu dute erreparazioaren eta adiskidetzearen aldeko erantzukizuna, Alemaniako Estatuaren ordezkari nagusi gisa". Horregatik, horixe da, hain zuzen ere, Espainiako Estatuaren aldetik espero duena.

Ildo horretan, lehendakariak gogoratu du omenaldia baino 15 egun lehenago "Estatuaren ordezkaritza gorena bere gain hartzen duenari Herzog eta Steinmeier presidenteen maila eta ikuspegi bera erakustea" eskatu ziola Eusko Legebiltzarrean, eta gauza bera egin zuela Eduardo Vallejo orduko Gernikako alkateak, Herzog presidentearen 1996ko gutunaren irakurketa entzun ondoren, "Espainiako Estatuaren keinu bat euskal herritarrek ondo hartuko zutela" adierazi baitzuen.

Pradalesek azpimarratu du helburua ez dela "erruak banatzea", baizik eta "auzi morala eta printzipioena, erantzukizun historikoarena eta demokraziarekiko konpromisoarena". Gaineratu duenez, "hori da Estatu demokratiko batengandik espero dena, ez gehiago ez gutxiago".

Gernika Lumo Memoria Historikoa Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza Bizkaia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X