El cumplimiento del Estatuto y la implicación del PSOE en la corrupción, "líneas rojas" del PNV con Sánchez

Euskaraz irakurri: Estatutua betetzea eta PSOEk ustelkerian duen inplikazioa, EAJren "marra gorriak" Sanchezekin
Así lo ha asegurado el presidente del BBB del PNV en una entrevista en Radio Euskadi.

EAJ-PNV Bizkaia Pedro Sánchez Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

