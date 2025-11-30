Albiste da
Venezuela-AEB gatazka |
Xabat Illarregi txapeldun |
Potentzien lehia handia |
ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Estatutua betetzea eta PSOEk ustelkerian duen inplikazioa, EAJren "marra gorriak" Sanchezekin

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hala ziurtatu du EAJren BBBko presidenteak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean.

EAJ Bizkaia Pedro Sanchez EAEko Autonomia Estatutua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X