Nueve personas investigadas por “desórdenes públicos y daños” en una concentración en favor del euskera en San Sebastián

La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigadas a nueve personas que han participado este miércoles en una concentración convocada por la organización juvenil Ernai en favor del euskera. Según el Departamento de Seguridad, la protesta ante la sede de los juzgados de San Sebastián no había sido comunicada y han arrojado pintura contra la fachada.

Los concentrados han arrojado pintura verde, han pintado Euskal Herria euskaldun en la fachada de los juzgados y han portado pancartas con mensajes como Euskararen alde oldartu gaitezen.

Sobre las 10:00 horas, la Ertzaintza se ha personado en la plaza Teresa de Calcuta, donde están ubicados los juzgados, por una concentración no comunicada. Por ello, ha identificado a un total de 10 personas, y a nueve de ellas se les ha abierto diligencias como investigados por los delitos de desórdenes públicos y daños. A la décima, los agentes propondrán una sanción por infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, acusada de obstruir la labor de la Ertzaintza.