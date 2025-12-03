Nueve personas investigadas por “desórdenes públicos y daños” en una concentración en favor del euskera en San Sebastián
La protesta ha sido convocada por Ernai para denunciar los “ataques” y exigir que el euskera necesita “independencia”. Según el Departamento de Seguridad, la protesta no había sido comunicada.
La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigadas a nueve personas que han participado este miércoles en una concentración convocada por la organización juvenil Ernai en favor del euskera. Según el Departamento de Seguridad, la protesta ante la sede de los juzgados de San Sebastián no había sido comunicada y han arrojado pintura contra la fachada.
Los concentrados han arrojado pintura verde, han pintado Euskal Herria euskaldun en la fachada de los juzgados y han portado pancartas con mensajes como Euskararen alde oldartu gaitezen.
Sobre las 10:00 horas, la Ertzaintza se ha personado en la plaza Teresa de Calcuta, donde están ubicados los juzgados, por una concentración no comunicada. Por ello, ha identificado a un total de 10 personas, y a nueve de ellas se les ha abierto diligencias como investigados por los delitos de desórdenes públicos y daños. A la décima, los agentes propondrán una sanción por infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, acusada de obstruir la labor de la Ertzaintza.
Ernai ha publicado la red social X que la movilización ha tenido por objetivo "denunciar el ataque y declarar que el euskera necesita independencia".
"Estamos sufriendo un ataque político y judicial. Los juicios y ataques contra el euskera son constantes", ha señalado la organización juvenil.
Te puede interesar
El PNV pide "la implicación" de Sánchez para "esquivar las dificultades" para cumplir el Estatuto
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha explicado que el plazo para el cumplimiento íntegro del Estatuto termina el 31 de diciembre, tal y como acordaron jeltzales y socialistas en el acuerdo de investidura de Sánchez. "Veremos el 31 de diciembre si queda algo por cumplir, qué se ha cumplido y qué no", ha indicado. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.
Fallece José Ángel González, propietario del bar Aldana de Alonsotegi, a los 89 años
En 1980 el grupo de extrema derecha Grupos Armados Españoles hizo estallar una bomba en la puerta del bar Aldana, donde murieron cuatro personas, y el caso quedó sin resolver y sin juzgar.
Junts asegura que no cambian su posición con el PSOE y les insta a tomar decisiones
"Hay tiempo para negociar, hay tiempo para cumplir y hay tiempo para tomar decisiones. Nosotros hemos negociado, hemos cumplido y hemos tomado decisiones. A partir de ahora quién debe tomar decisiones es el PSOE", ha recalcado Miriam Nogueras en rueda de prensa.
Chivite cesa al director de Obras Públicas tras la polémica por el sobrecoste de los túneles de Belate
El Gobierno de Navarra introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras, entre las que destacan el recambio de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.
EH Bildu mantiene la enmienda a la totalidad a los presupuestos de Gipuzkoa para 2026
La coalición soberanista asegura que PNV y PSE "no han mostrado una actitud proactiva para mantener una negociación seria”.
María Ubarretxena sobre el traspaso de trasferencias: "De momento el Estado no nos ha pedido más plazo"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha señalado que el Gobierno Vasco sigue trabajando según los plazos que están establecidos y acordados por ambas partes. Ubarretxena ha confirmado que la Comisión Mixta de Transferencias se reunirá antes de que finalice el año 2025.
Otegi dice que tiene que dar un "disgusto" a Ayuso: "ETA desapareció hace mucho tiempo"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido en una entrevista en el podcast 'La Cafetera' a las declaraciones de Díaz Ayuso, quien aseguró que ETA prepara "su asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene a Sánchez". El líder de la coalición ha calificado de "disparate" esta reflexión y ha señalado que su formación "no quiere asaltar nada, quiere ganar las elecciones, hacer políticas públicas alternativas y construir un estatus político diferente". Otegi ha reafirmado que nunca se ha reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que no ha hablado con él ni siquiera por teléfono, aunque no tendría inconveniente en hacerlo. "Algunos se llevarían grandes sorpresas si hago un listado de las personas con las que me he reunido", ha apostillado.
Andueza pide ser "realistas" y aprovechar la "oportunidad histórica" para lograr un acuerdo sobre un nuevo estatus
En una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha admitido que el derecho a decidir sigue siendo el gran escollo para actualizar el estatuto y ha rebajado el optimismo sobre un posible acuerdo.
El PP denuncia un ataque de las juventudes de la izquierda abertzale a su sede en Bilbao
La formación reclama al PNV que deje de “blanquear” a EH Bildu tras amanecer su sede rociada de pintura roja y con un cartel de Ernai.