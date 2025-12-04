EH Bildu rechaza "sin ambajes" la pancarta aparecida en Vitoria-Gasteiz y EH Bildu de Bilbao rechaza también el ataque a la sede del PP
En opinión de la coalición soberanista "la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos" y ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país.
EH Bildu ha rechazado "sin ambajes" la pancarta que ha aparecido este miércoles en Vitoria-Gasteiz, "donde se señala con una diana, entre otros, al Secretario General del PSE-EE, Eneko Andueza".
En opinión de la coalición soberanista, "la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos" y ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país".
Segun han explicado en un comunicado la coalición ve "necesario situar este tipo de hechos, en todo caso puntuales, en su justa dimensión, y no utilizarlos para tratar de recrear virtualmente un pasado amplia y afortunadamente superado en Euskal Herria".
Por su parte, la portavoz de EH Bildu en Bilbao, María del Río, ha mostrado su "rechazo" al lanzamiento de pintura contra la sede del PP.
Del Río ha explicado que "EH Bildu plantea la confrontación con el Partido Popular y Vox como parte del mismo bloque retrógrado, siempre en términos estríctamente políticos y dialécticos", y ha añadido que "este tipo de hechos no hacen sino contribuir a la campaña de victimización del bloque reaccionario".
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha hecho pública una declaración conjunta firmada por los grupos municipales de PSE-EE, PNV, PP y Elkarrekin Podemos en repulsa por la pancarta aparecida en Vitoria-Gasteiz, declaración que EH Bildu no ha firmado, aunque sí ha mostrado su "firme rechazo", en la nota oficial de la coalición.
La declaración de Vitoria-Gasteiz recoge que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz "Condena enérgicamente estos hechos que constituyen una forma evidente de señalamiento y amenaza, totalmente incompatibles con los valores de una sociedad democrática como la nuestra", y añade que "rechaza este ataque directo a la convivencia y a la pluralidad, pilares que sostienen nuestras libertades".
