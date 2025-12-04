Gaitzespena
EH Bilduk "irmoki" gaitzetsi du Gasteizen agertutako pankarta eta Bilboko EH Bilduk ere PPren egoitzako erasoa arbuiatu du

Koalizio subiranistaren iritziz "kritika politikoa termino politiko eta dialektikoetan soilik" adierazi behar da, eta Euskal Herriko eragile politiko eta sozial guztiei "erantzukizunez jokatzeko" deia egin die.
Gasteizen agertutako pankarta.
EH Bilduk "irmoki gaitzetsi" du Gasteizen asteazken honetan agertu den pankarta, "non, besteak beste, PSE-EEko idazkari nagusi Eneko Andueza jomugan jarri den".

Koalizio subiranistaren iritziz "kritika politikoa termino politiko eta dialektikoetan soilik" adierazi behar da, eta Euskal Herriko eragile politiko eta sozial guztiei "erantzukizunez jokatzeko" deia egin die. 

Ohar batean adierazi dutenez, "beharrezkotzat" jotzen dute "horrelako gertakariak, betiere puntualak, modu errealistan dimentsionatzea, eta gure herrian, zorionez, modu zabalean gaindituta dagoen iragana modu birtualean elikatzeko ez erabiltzea". 

Era berean, Maria del Rio Bilboko EH Bilduko bozeramaileak "arbuiatu" egin du PPren egoitzaren aurka pintura jaurti izana. Del Riok azaldu duenez, "EH Bilduk Alderdi Popularrarekin eta Voxekin konfrontazioa planteatzen du, bloke atzerakoi beraren parte diren heinean, beti ere termino politiko eta dialektiko hutsetan", eta gaineratu duenez, "horrelako gertaerek bloke erreakzionarioaren biktimizazio kanpainari mesede baino ez diete egiten".

Gasteizeko Udalbatzak, PSE-EE, EAJ, PP eta Elkarrekin Podemoseko udal-alderdiek sinatu duten  adierazpena bateratua egin du, Gasteizen agertutako pankarta gaitzesten. EH Bilduk ez du adierazpen hori sinatu baina gaitzetsi ditu gertaerak, koalizioak kaleratutako oharrean. 

Gasteizko adierazpenak jasotzen duenez, Gasteizko Udalak "gogor gaitzesten ditu argi eta garbi seinalatu eta mehatxatu egiten duten gertaera horiek, guztiz bateraezinak baitira gurea bezalako gizarte demokratikoaren balioekin", eta zera gaineratzen: "Gure askatasunen oinarri diren bizikidetzaren eta aniztasunaren aurkako zuzeneko eraso hori baztertzen du". 

 

