EH Bilduk "irmoki" gaitzetsi du Gasteizen agertutako pankarta eta Bilboko EH Bilduk ere PPren egoitzako erasoa arbuiatu du
EH Bilduk "irmoki gaitzetsi" du Gasteizen asteazken honetan agertu den pankarta, "non, besteak beste, PSE-EEko idazkari nagusi Eneko Andueza jomugan jarri den".
Koalizio subiranistaren iritziz "kritika politikoa termino politiko eta dialektikoetan soilik" adierazi behar da, eta Euskal Herriko eragile politiko eta sozial guztiei "erantzukizunez jokatzeko" deia egin die.
Ohar batean adierazi dutenez, "beharrezkotzat" jotzen dute "horrelako gertakariak, betiere puntualak, modu errealistan dimentsionatzea, eta gure herrian, zorionez, modu zabalean gaindituta dagoen iragana modu birtualean elikatzeko ez erabiltzea".
Era berean, Maria del Rio Bilboko EH Bilduko bozeramaileak "arbuiatu" egin du PPren egoitzaren aurka pintura jaurti izana. Del Riok azaldu duenez, "EH Bilduk Alderdi Popularrarekin eta Voxekin konfrontazioa planteatzen du, bloke atzerakoi beraren parte diren heinean, beti ere termino politiko eta dialektiko hutsetan", eta gaineratu duenez, "horrelako gertaerek bloke erreakzionarioaren biktimizazio kanpainari mesede baino ez diete egiten".
Gasteizeko Udalbatzak, PSE-EE, EAJ, PP eta Elkarrekin Podemoseko udal-alderdiek sinatu duten adierazpena bateratua egin du, Gasteizen agertutako pankarta gaitzesten. EH Bilduk ez du adierazpen hori sinatu baina gaitzetsi ditu gertaerak, koalizioak kaleratutako oharrean.
Gasteizko adierazpenak jasotzen duenez, Gasteizko Udalak "gogor gaitzesten ditu argi eta garbi seinalatu eta mehatxatu egiten duten gertaera horiek, guztiz bateraezinak baitira gurea bezalako gizarte demokratikoaren balioekin", eta zera gaineratzen: "Gure askatasunen oinarri diren bizikidetzaren eta aniztasunaren aurkako zuzeneko eraso hori baztertzen du".
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Legebiltzarrak tramitera onartu du zezen ikuskizunen inguruko lege proposamena
Hortaz, EAJk eta PSE-EEk aurkeztutako lege proposamenak bidea egingo du Eusko Legebiltzarrean. Jeltzaleen eta sozialisten testua babestu dute PPk eta Voxek, EH Bildu abstenitu egin da eta Sumarrek kontra bozkatu du.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Frantzia zigortu du Ibon Fernandez Iradi presoaren esklerosia ondo ez tratatzeagatik
Epaian, Europako epaileek nabarmendu dutenez gaixotasunerako zaintza egokiak eskaini ez izanak, espetxean mantentzeko baldintza zena, Giza Eskubideen Europako Hitzarmenean tratu ankerrak eta umiliagarriak debekatzen dituen artikulua urratzen du.
Pradalesek "irmoki" gaitzetsi ditu PSE-EEren aurkako kartelak eta PPren egoitzaren aurkako erasoa
"Ez da onargarria mundua ikusteko moduak inposatzea. Ez da onargarria, eta ez dugu onartzen", esan du lehendakariak X sare sozialean.
Madrilgo Torrejon Ospitaleko kudeatzaileak dimititu egin du, itxaron-zerrendei buruzko audioen ondorioz
Ribera osasun-taldeak jakinarazi duenez, auditoria sakon bat egiten ari dira "bermatzeko pazienteen arretan, etika profesionalean eta legean kalitate-estandarrak bete egin direla".
Ospitale publikoen kudeaketa pribatuak beste arrakala bat urratu du Madrilgo Erkidegoko eta Espainiako gobernuen artean
Torrejongo Ospitalea kudeatzen duen Ribera taldeko CEOaren grabazio bat filtratu da, eta berehala piztu da polemika. Espainiako Gobernuko presidenteak eta hainbat kidek osasuna "negozio" bihurtzea leporatu diote Madrilgo Erkidegoari, eta Madrilgo Gobernuak dio ez duela arau-hausterik antzeman.
ETAren biktimen omenez jarritako hiru plaka margotu dituzte, Durangon
Joan den astean jarri zituzten plaka oroigarriak, gobernu-taldeak (EAJk eta PSE-EEk) PPrekin akordioa lortu ostean.
Bederatzi pertsona ikerketapean Donostian Ernaik euskararen alde egindako elkarretaratzean parte hartzea eta "desordena publikoak eta kalteak" egotzita
Ernaik deitu du protesta, "erasoak" salatzeko eta euskarak "independentzia" behar duela eskatzeko. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, protestaren berri ez zuten eman.
EAJk Sanchez inplika dadila eskatu du, Estatutua betetzeko “oztopoak” gainditzeko
Maribel Vaquero EAJk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, epemuga ez da aldatu eta eskualdatzeke dauden eskumenak abenduaren 31rako transferitu beharko dituzte.
Jose Angel Gonzalez, Alonsotegiko Aldana tabernako jabea hil da, 89 urterekin
1980an eskuin muturreko Grupos Armados Españoles taldeak bonba bat lehertarazi zuen Aldana tabernako atean, eta lau pertsona hil ziren bertan. Kasua argitu gabe eta epaitu gabe gelditu zen.