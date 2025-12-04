Ertzaintza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PSE-EE pide en la Cámara vasca no informar del origen de las personas detenidas

Según los socialistas, publicar dicha información en las notas de prensa de la Ertzaintza solo favorece el discurso de PP y Vox para “vincular inmigración y delincuencia”. EH Bildu ha presentado una moción para evitar dar esos datos, pero el PSE-EE ha votado en contra.
Imagen de archivo de una detención por parte de la Ertzaintza.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El PSE-EE se ha desmarcado este jueves de la decisión del Departamento de Seguridad de publicar en sus notas de prensa el origen de los detenidos y ha pedido al consejero Bingen Zupiria que se deje de hacer, porque solo favorece el discurso de PP y Vox para "vincular inmigración y delincuencia".

La encargada de lanzar este mensaje a Zupiria ha sido la parlamentaria socialista Miren Gallastegi. Lo ha hecho durante su intervención en el debate de una moción de EH Bildu en la que se pedía que Seguridad desistiese de dar datos sobre el origen de los arrestados.

A pesar de ello, el PSE-EE no ha apoyado con sus votos la moción y ésta no ha salido adelante al contar con la oposición de PNV, PP y Vox, y con los únicos apoyos de sus proponentes y de Sumar, de manera que el Parlamento Vasco se ha posicionado en contra de que Seguridad rectifique.

A pesar de los llamamientos de EH Bildu y de Sumar para que los socialistas hicieran visible con sus votos su postura, Gallastegi ha insistido en defender su negativa a apoyar la moción al alegar que su intención es que Seguridad "rectifique y no propinarle una bofetada al señor Zupiria en este Parlamento".

Gallastegi ha argumentado que da la "sensación" de que el cambio comunicativo es una "cesión a la derecha y a la extrema derecha" y que en definitiva "solo aporta lo que PP y Vox quieren: generar un vínculo falso entre migración y delincuencia y generar xenofobia y miedo".

Por su parte, la representante de EH Bildu Nerea Kortajarena ha reprochado al PNV que "defienda lo indefendible sin sonrojarse", convencida de que este cambio "no soluciona nada y abre las puertas a la manipulación de la derecha y de la extrema derecha".

El portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha defendido una decisión que ha calificado de "valiente", y ha dicho que responde a una política de transparencia encaminada a "articular políticas que ayuden a garantizar la seguridad".

La popular Ainhoa Domaica ha respaldado que se informe del origen de los detenidos y ha pedido que también lo hagan las policías locales. Ha opinado que este cambio "improvisado del PNV" responde al intento de este partido de "tapar su nefasta gestión en materia de delincuencia y su responsabilidad en su incremento".

PSE EE EAJ-PNV EH Bildu PP Parlamento Vasco Comunidad Autonóma Vasca Ertzaintza Política

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Fachada del Hospital Universitario de Torrejón, a 1 de diciembre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 02 DICIEMBRE 2025 01/12/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La gestión privada en hospitales públicos abre una nueva brecha entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español

La filtración de una grabación del CEO del grupo Ribera, gestor del Hospital de Torrejón, ha desatado una polémica política de primer nivel. El presidente del Gobierno español y varios miembros del Ejecutivo acusan a la Comunidad de Madrid de convertir la sanidad en “un negocio”, mientras el Gobierno madrileño sostiene que no ha detectado incumplimientos en la concesión.
Maribel Vaquero EAJ PNV Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PNV pide "la implicación" de Sánchez para "esquivar las dificultades" para cumplir el Estatuto

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha explicado que el plazo para el cumplimiento íntegro del Estatuto termina el 31 de diciembre, tal y como acordaron jeltzales y socialistas en el acuerdo de investidura de Sánchez. "Veremos el 31 de diciembre si queda algo por cumplir, qué se ha cumplido y qué no", ha indicado. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.

Cargar más