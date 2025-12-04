El PSE-EE se ha desmarcado este jueves de la decisión del Departamento de Seguridad de publicar en sus notas de prensa el origen de los detenidos y ha pedido al consejero Bingen Zupiria que se deje de hacer, porque solo favorece el discurso de PP y Vox para "vincular inmigración y delincuencia".

La encargada de lanzar este mensaje a Zupiria ha sido la parlamentaria socialista Miren Gallastegi. Lo ha hecho durante su intervención en el debate de una moción de EH Bildu en la que se pedía que Seguridad desistiese de dar datos sobre el origen de los arrestados.

A pesar de ello, el PSE-EE no ha apoyado con sus votos la moción y ésta no ha salido adelante al contar con la oposición de PNV, PP y Vox, y con los únicos apoyos de sus proponentes y de Sumar, de manera que el Parlamento Vasco se ha posicionado en contra de que Seguridad rectifique.

A pesar de los llamamientos de EH Bildu y de Sumar para que los socialistas hicieran visible con sus votos su postura, Gallastegi ha insistido en defender su negativa a apoyar la moción al alegar que su intención es que Seguridad "rectifique y no propinarle una bofetada al señor Zupiria en este Parlamento".

Gallastegi ha argumentado que da la "sensación" de que el cambio comunicativo es una "cesión a la derecha y a la extrema derecha" y que en definitiva "solo aporta lo que PP y Vox quieren: generar un vínculo falso entre migración y delincuencia y generar xenofobia y miedo".

Por su parte, la representante de EH Bildu Nerea Kortajarena ha reprochado al PNV que "defienda lo indefendible sin sonrojarse", convencida de que este cambio "no soluciona nada y abre las puertas a la manipulación de la derecha y de la extrema derecha".

El portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha defendido una decisión que ha calificado de "valiente", y ha dicho que responde a una política de transparencia encaminada a "articular políticas que ayuden a garantizar la seguridad".

La popular Ainhoa Domaica ha respaldado que se informe del origen de los detenidos y ha pedido que también lo hagan las policías locales. Ha opinado que este cambio "improvisado del PNV" responde al intento de este partido de "tapar su nefasta gestión en materia de delincuencia y su responsabilidad en su incremento".