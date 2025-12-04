El PSE-EE pide en la Cámara vasca no informar del origen de las personas detenidas
El PSE-EE se ha desmarcado este jueves de la decisión del Departamento de Seguridad de publicar en sus notas de prensa el origen de los detenidos y ha pedido al consejero Bingen Zupiria que se deje de hacer, porque solo favorece el discurso de PP y Vox para "vincular inmigración y delincuencia".
La encargada de lanzar este mensaje a Zupiria ha sido la parlamentaria socialista Miren Gallastegi. Lo ha hecho durante su intervención en el debate de una moción de EH Bildu en la que se pedía que Seguridad desistiese de dar datos sobre el origen de los arrestados.
A pesar de ello, el PSE-EE no ha apoyado con sus votos la moción y ésta no ha salido adelante al contar con la oposición de PNV, PP y Vox, y con los únicos apoyos de sus proponentes y de Sumar, de manera que el Parlamento Vasco se ha posicionado en contra de que Seguridad rectifique.
A pesar de los llamamientos de EH Bildu y de Sumar para que los socialistas hicieran visible con sus votos su postura, Gallastegi ha insistido en defender su negativa a apoyar la moción al alegar que su intención es que Seguridad "rectifique y no propinarle una bofetada al señor Zupiria en este Parlamento".
Gallastegi ha argumentado que da la "sensación" de que el cambio comunicativo es una "cesión a la derecha y a la extrema derecha" y que en definitiva "solo aporta lo que PP y Vox quieren: generar un vínculo falso entre migración y delincuencia y generar xenofobia y miedo".
Por su parte, la representante de EH Bildu Nerea Kortajarena ha reprochado al PNV que "defienda lo indefendible sin sonrojarse", convencida de que este cambio "no soluciona nada y abre las puertas a la manipulación de la derecha y de la extrema derecha".
El portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha defendido una decisión que ha calificado de "valiente", y ha dicho que responde a una política de transparencia encaminada a "articular políticas que ayuden a garantizar la seguridad".
La popular Ainhoa Domaica ha respaldado que se informe del origen de los detenidos y ha pedido que también lo hagan las policías locales. Ha opinado que este cambio "improvisado del PNV" responde al intento de este partido de "tapar su nefasta gestión en materia de delincuencia y su responsabilidad en su incremento".
Te puede interesar
EH Bildu rechaza "sin ambages" la pancarta aparecida en Vitoria-Gasteiz y EH Bildu de Bilbao rechaza también el ataque a la sede del PP
En opinión de la coalición soberanista "la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos" y ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país.
El proyecto de ley de festejos taurinos con menores sigue su tramitación en el Parlamento Vasco
La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar.
El TEDH condena a Francia por no tratar bien la esclerosis del preso Ibon Fernandez Iradi
En su sentencia, los jueces europeos subrayan que la falta de esos cuidados adecuados para su enfermedad, que eran la condición para su mantenimiento en prisión, supone una violación del artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe los tratamientos inhumanos y degradantes.
Pradales condena "enérgicamente" los carteles contra el PSE-EE y el ataque a la sede del PP
"No es aceptable imponer formas de ver el mundo. No es aceptable y no lo aceptamos", ha dejado claro el lehendakari en una entrada en la red social X.
Dimite el gestor del Hospital de Torrejón de Madrid tras los audios sobre listas de espera
El grupo sanitario Ribera ha informado de que están realizando una auditoría "en profundidad para garantizar que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley".
La gestión privada en hospitales públicos abre una nueva brecha entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno español
La filtración de una grabación del CEO del grupo Ribera, gestor del Hospital de Torrejón, ha desatado una polémica política de primer nivel. El presidente del Gobierno español y varios miembros del Ejecutivo acusan a la Comunidad de Madrid de convertir la sanidad en “un negocio”, mientras el Gobierno madrileño sostiene que no ha detectado incumplimientos en la concesión.
Vandalizan tres de las placas en memoria de las víctimas de ETA en Durango
Las placas conmemorativas se colocaron la semana pasada tras un acuerdo por el equipo de gobierno (PNV y PSE-EE) con el PP.
Nueve personas investigadas por “desórdenes públicos y daños” en una concentración en favor del euskera en San Sebastián
La protesta ha sido convocada por Ernai para denunciar los “ataques” y exigir que el euskera necesita “independencia”. Según el Departamento de Seguridad, la protesta no había sido comunicada.
El PNV pide "la implicación" de Sánchez para "esquivar las dificultades" para cumplir el Estatuto
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha explicado que el plazo para el cumplimiento íntegro del Estatuto termina el 31 de diciembre, tal y como acordaron jeltzales y socialistas en el acuerdo de investidura de Sánchez. "Veremos el 31 de diciembre si queda algo por cumplir, qué se ha cumplido y qué no", ha indicado. VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA.