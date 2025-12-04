Atxilotuen jatorriaren berri ez ematea eskatu du PSE-EEk Eusko Legebiltzarrean
Sozialisten arabera, informazio hori Ertzaintzaren prentsa-oharretan argitaratzeak PPren eta Voxen diskurtsoaren alde egiten du, "immigrazioa eta delinkuentzia lotzeko". EH Bilduk mozio bat aurkeztu du datu horiek ez emateko, baina PSE-EEk kontra bozkatu du.
Segurtasun Sailak atxilotuen jatorria prentsa-oharretan argitaratzeko hartutako erabakia alde batera uzteko eskatu du PSE-EEk ostegun honetan, "immigrazioa eta delinkuentzia lotzeko" PPren eta Voxen diskurtsoa bultzatzen duelako.
Miren Gallastegi legebiltzarkide sozialistak esan du hori, Segurtasun Sailak atxilotuen jatorriari buruzko datuak emateari uko egitea eskatzeko EH Bilduk aurkeztutako mozioaren eztabaidan.
Hala eta guztiz ere, PSE-EEk ez du mozioaren alde bozkatu, eta ez du aurrera egin, EAJ, PP eta Vox aurka agertu direlako; EH Bildu eta Sumarren botoak izan ditu proposamenak alde.
Nahiz eta EH Bilduk eta Sumarrek PSE-EEren ekimenaren aldeko bozkatzeko deia egin, Gallastegik adierazi du alderdiak ez duela mozioa babestuko, horren asmoa Segurtasun Sailak "atzera egitea eta Zupiria jaunari Legebiltzarrean zaplazteko bat ez ematea" baita.
Gallastegik argudiatu du aldaketa komunikatiboa "eskuinari eta eskuin muturrari arrazoia ematea" dela, eta, azken batean, "PPk eta Voxek nahi dutena baino ez da lortuko: migrazioaren eta delinkuentziaren arteko lotura faltsua sortzea eta xenofobia areagotzea eta beldurra zabaltzea".
Bestalde, Nerea Kortajarena EH Bilduren ordezkariak EAJri aurpegiratu dio "lotsagorritu gabe defendaezina dena defendatu" izana, aldaketa horrek "ezer konpontzen ez duelakoan" eta "eskuinaren eta eskuin muturraren manipulazioari ateak irekitzen" dizkiolakoan.
Joseba Diez Antxustegi EAJren bozeramaileak erabaki "ausarta" dela defendatu du, eta "segurtasuna bermatzen lagunduko duten politikak artikulatzera" bideratutako gardentasun-politikari erantzuten diola esan du.
Ainhoa Domaica popularrak atxilotuen jatorriaren berri ematea babestu du, eta udaltzaingoei ere hala egiteko eskatu die. Haren ustez,"EAJren bat-bateko" aldaketa horrek "delinkuentziaren arloan duen kudeaketa negargarria eta horrelako kusuak geldiarazteko duen erantzukizuna estaltzeko" alderdiaren saiakerari erantzuten dio.
EH Bilduk "irmoki" gaitzetsi du Gasteizen agertutako pankarta, eta Bilboko EH Bilduk ere PPren egoitzako erasoa arbuiatu du
Koalizio subiranistaren iritziz, "kritika politikoa termino politiko eta dialektikoetan soilik" adierazi behar da, eta Euskal Herriko eragile politiko eta sozial guztiei "erantzukizunez jokatzeko" deia egin die.
Eusko Legebiltzarrak tramitera onartu du zezen-ikuskizunen inguruko lege-proposamena
Hortaz, EAJk eta PSE-EEk aurkeztutako lege-proposamenak bidea egingo du Eusko Legebiltzarrean. Jeltzaleen eta sozialisten testua babestu dute PPk eta Voxek, EH Bildu abstenitu egin da eta Sumarrek kontra bozkatu du.
Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Frantzia zigortu du Ibon Fernandez Iradi presoaren esklerosia ondo ez tratatzeagatik
Epaian, Europako epaileek nabarmendu dutenez gaixotasunerako zaintza egokiak eskaini ez izanak, espetxean mantentzeko baldintza zena, Giza Eskubideen Europako Hitzarmenean tratu ankerrak eta umiliagarriak debekatzen dituen artikulua urratzen du.
Pradalesek "irmoki" gaitzetsi ditu PSE-EEren aurkako kartelak eta PPren egoitzaren aurkako erasoa
"Ez da onargarria mundua ikusteko moduak inposatzea. Ez da onargarria, eta ez dugu onartzen", esan du lehendakariak X sare sozialean.
Madrilgo Torrejon Ospitaleko kudeatzaileak dimititu egin du, itxaron-zerrendei buruzko audioen ondorioz
Ribera osasun-taldeak jakinarazi duenez, auditoria sakon bat egiten ari dira "bermatzeko pazienteen arretan, etika profesionalean eta legean kalitate-estandarrak bete egin direla".
Ospitale publikoen kudeaketa pribatuak beste arrakala bat urratu du Madrilgo Erkidegoko eta Espainiako gobernuen artean
Torrejongo Ospitalea kudeatzen duen Ribera taldeko CEOaren grabazio bat filtratu da, eta berehala piztu da polemika. Espainiako Gobernuko presidenteak eta hainbat kidek osasuna "negozio" bihurtzea leporatu diote Madrilgo Erkidegoari, eta Madrilgo Gobernuak dio ez duela arau-hausterik antzeman.
ETAren biktimen omenez jarritako hiru plaka margotu dituzte, Durangon
Joan den astean jarri zituzten plaka oroigarriak, gobernu-taldeak (EAJk eta PSE-EEk) PPrekin akordioa lortu ostean.
Bederatzi pertsona ikerketapean Donostian Ernaik euskararen alde egindako elkarretaratzean parte hartzea eta "desordena publikoak eta kalteak" egotzita
Ernaik deitu du protesta, "erasoak" salatzeko eta euskarak "independentzia" behar duela eskatzeko. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, protestaren berri ez zuten eman.
EAJk Sanchez inplika dadila eskatu du, Estatutua betetzeko “oztopoak” gainditzeko
Maribel Vaquero EAJk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, epemuga ez da aldatu eta eskualdatzeke dauden eskumenak abenduaren 31rako transferitu beharko dituzte.