Atxilotuen jatorriaren berri ez ematea eskatu du PSE-EEk Eusko Legebiltzarrean

Sozialisten arabera, informazio hori Ertzaintzaren prentsa-oharretan argitaratzeak PPren eta Voxen diskurtsoaren alde egiten du, "immigrazioa eta delinkuentzia lotzeko". EH Bilduk mozio bat aurkeztu du datu horiek ez emateko, baina PSE-EEk kontra bozkatu du.

Detención-berriz

Ertzaintzak egindako atxiloketa baten artxiboko irudia.

author image

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Segurtasun Sailak atxilotuen jatorria prentsa-oharretan argitaratzeko hartutako erabakia alde batera uzteko eskatu du PSE-EEk ostegun honetan, "immigrazioa eta delinkuentzia lotzeko" PPren eta Voxen diskurtsoa bultzatzen duelako.

Miren Gallastegi legebiltzarkide sozialistak esan du hori, Segurtasun Sailak atxilotuen jatorriari buruzko datuak emateari uko egitea eskatzeko EH Bilduk aurkeztutako mozioaren eztabaidan.

Hala eta guztiz ere, PSE-EEk ez du mozioaren alde bozkatu, eta ez du aurrera egin, EAJ, PP eta Vox aurka agertu direlako; EH Bildu eta Sumarren botoak izan ditu proposamenak alde.

Nahiz eta EH Bilduk eta Sumarrek PSE-EEren ekimenaren aldeko bozkatzeko deia egin, Gallastegik adierazi du alderdiak ez duela mozioa babestuko, horren asmoa Segurtasun Sailak "atzera egitea eta Zupiria jaunari Legebiltzarrean zaplazteko bat ez ematea" baita.

Gallastegik argudiatu du aldaketa komunikatiboa "eskuinari eta eskuin muturrari arrazoia ematea" dela, eta, azken batean, "PPk eta Voxek nahi dutena baino ez da lortuko: migrazioaren eta delinkuentziaren arteko lotura faltsua sortzea eta xenofobia areagotzea eta beldurra zabaltzea".

Bestalde, Nerea Kortajarena EH Bilduren ordezkariak EAJri aurpegiratu dio "lotsagorritu gabe defendaezina dena defendatu" izana, aldaketa horrek "ezer konpontzen ez duelakoan" eta "eskuinaren eta eskuin muturraren manipulazioari ateak irekitzen" dizkiolakoan.

Joseba Diez Antxustegi EAJren bozeramaileak erabaki "ausarta" dela defendatu du, eta "segurtasuna bermatzen lagunduko duten politikak artikulatzera" bideratutako gardentasun-politikari erantzuten diola esan du.

Ainhoa Domaica popularrak atxilotuen jatorriaren berri ematea babestu du, eta udaltzaingoei ere hala egiteko eskatu die. Haren ustez,"EAJren bat-bateko" aldaketa horrek "delinkuentziaren arloan duen kudeaketa negargarria eta horrelako kusuak geldiarazteko duen erantzukizuna estaltzeko" alderdiaren saiakerari erantzuten dio.

PSE EE EAJ EH Bildu PP Eusko Legebiltzarra Euskal Autonomia Erkidegoa Ertzaintza Politika

