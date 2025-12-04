Los partidos políticos condenan y rechazan las amenazas y ataques de los últimos días
Los dirigentes y los partidos políticos vascos han condenado o rechazado las amenazas y ataques que se han llevado a cabo esta semana contra personas o bienes inmuebles de partidos políticos: el ataque a la sede del Partido Popular en Bilbao, a las placas en memoria de víctimas de ETA en Durango o la pancarta que amenazaba a políticos e instituciones en Vitoria-Gasteiz.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha condenado "enérgicamente" todas estas acciones de los últimos días, en una publicación de la red social X. "No es aceptable imponer formas de ver el mundo. No es aceptable y no lo aceptamos", ha dicho, al tiempo que ha mostrado su “solidaridad y apoyo” a los miembros de PP y PSE-EE.
El martes, Partido Popular denunció que Ernai, las juventudes de la izquierda abertzale, habían atacado su sede de Bilbao, que amaneció rociada de pintura roja y con un cartel de dicha organización.
Tras lo cual, el presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, afirmó que hay que volver a “exigir un suelo ético a EH Bildu” contra la violencia.
Rechazo de EH Bildu
La portavoz del grupo municipal de EH Bildu de Bilbao, María del Río, María del Río, mostró su "rechazo" a este ataque. Explicó que "EH Bildu plantea la confrontación con el Partido Popular y Vox como parte del mismo bloque retrógrado, siempre en términos estrictamente políticos y dialécticos", y ha añadido que "este tipo de hechos no hacen sino contribuir a la campaña de victimización del bloque reaccionario".
El miércoles, aparecieron con pintadas en Durango tres de las placas que colocó el Ayuntamiento en recuerdo a las personas asesinadas por ETA en ese municipio.
Las asociaciones Fernando Buesa y Covite denunciaron que "el odio y la radicalización violenta" no han desaparecido en Euskadi y el portavoz del PP del municipio, Carlos García, declaró que presentará una denuncia ante la Ertzaintza por delitos de odio y daños.
El mismo día, Vitoria-Gasteiz amaneció con una pancarta en la que podían verse enmarcados en dos círculos rojos las caras de líderes políticos como el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) y el presidente de Vox, Santiago Abascal, así como el activista Vito Quiles y el emblema de la Ertzaintza.
El Ayuntamiento de la capital alavesa ha hecho pública una declaración conjunta firmada por los grupos de PSE-EE, PNV, PP y Elkarrekin Podemos en repulsa por la aparición de la pancarta. La declaración "condena enérgicamente estos hechos que constituyen una forma evidente de señalamiento y amenaza, totalmente incompatibles con los valores de una sociedad democrática como la nuestra", y añade que "rechaza este ataque directo a la convivencia y a la pluralidad, pilares que sostienen nuestras libertades".
EH Bildu no se ha sumado al texto de la declaración del Ayuntamiento pero sí ha mostrado su "rechazo sin ambages" a lo ocurrido. En opinión de la coalición soberanista, "la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos" y ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país".
Por su parte, la parlamentaria vasca de Vox, Amaya Martínez, ha denunciado que PNV y PSE han blanqueado a EH Bildu y ahora los jóvenes de la izquierda abertzale "se creen impunes".
