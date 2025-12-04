ERASOAK
Alderdi politikoek azken egunetako mehatxu eta erasoak gaitzetsi eta arbuiatu dituzte

Aste honetan PPren Bilboko egoitza pintura gorriz zikindu dute, Gasteizen hainbat politikariren irudiak zituen mehatxu pankarta bat agertu da eta Durangon jarritako ETAren biktimen omenezko plakak ere eraso dituzte.

Bilboko PPren egoitzaren aurkako erasoa eta Gasteizko pankarta.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal agintariek eta alderdi politikoek aste honetan alderdi politikoetako kideen edo ondasun higiezinen aurka egin diren mehatxuak eta erasoak gaitzetsi edo arbuiatu dituzte: Alderdi Popularraren Bilboko egoitzaren aurkako erasoa, ETAren biktimen omenez Durangon jarritako plakei egindakoa edo politikariak eta erakundeak mehatxatzen zituen Gasteizko pankarta.

Imanol Pradales lehendakariak "irmoki" gaitzetsi ditu azken egunetako ekintza horiek guztiak X sare sozialean egindako argitalpen batean. "Ez da onargarria mundua ikusteko moduak inposatzea. Ez da onargarria eta ez dugu onartzen", esan du, eta "elkartasuna eta babesa" adierazi die PPko eta PSE-EEko kideei.

Asteartean, Alderdi Popularrak salatu zuen Ernaik, ezker abertzaleko gazteen taldeak, Bilbon duen egoitzari eraso egin ziola; pintura gorriz zikindu zuten eta Ernairen kartel bat itsasi zuten. Horren ostean, Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak indarkeriaren aurka "EH Bilduri zoru etikoa eskatu behar" zaiola adierazi zuen.

EH Bilduren arbuioa

Maria del Rio, EH Bilduk Bilboko udalen duen bozeramaileak, "arbuiatu" egin zuen eraso hori. Bere hitzetan, "EH Bilduk Alderdi Popularrarekin eta Voxekin konfrontazioa planteatzen du, bloke atzerakoi beraren parte diren heinean, beti ere termino politiko eta dialektiko hutsetan", eta gaineratu duenez, "horrelako gertaerek bloke erreakzionarioaren biktimizazio-kanpainari mesede baino ez diete egiten".

Asteazkenean, pintadekin agertu ziren Durangon ETAk udalerri horretan hildako pertsonen omenez Udalak jarri zituen hiru plaka

Fernando Buesa eta Covite elkarteek salatu zuten "gorrotoa eta erradikalizazio bortitza" ez direla desagertu Euskadin, eta Carlos Garcia udalerriko PPren bozeramaileak adierazi zuen salaketa aurkeztuko duela Ertzaintzan, gorroto eta kalte delituengatik.

Egun berean, Gasteizen mehatxu pankarta bat agertu zen.: PSE-EEko idazkari nagusi Eneko Andueza, Madrilgo Erkidegoko presidente Isabel Diaz Ayuso (PP), Voxeko presidente Santiago Abascal, Vito Quiles aktibista eta Ertzaintzaren ikurra bi zirkulu gorriren barruan irudikatu zituzten.

Gasteizko Udalak adierazpen bateratua argitaratu du, PSE-EEk, EAJk, PPk eta Elkarrekin Podemosek sinatuta. Adierazpenak "gogor gaitzesten ditu seinalatzeko eta mehatxatzeko modu nabarmen bat diren gertakari horiek, gurea bezalako gizarte demokratiko baten balioekin guztiz bateraezinak direnak", eta "bizikidetzaren eta aniztasunaren aurkako eraso zuzen hau errefusatzen du, gure askatasunei eusten dieten zutabeak baitira", gaineratzen du. 

EH Bilduk ez du bat egin Udalaren adierazpenarekin, baina "irmoki arbuiatu" du gertatutakoa. Koalizio subiranistaren iritziz, "kritika politikoa termino politiko eta dialektikoetan soilik" adierazi behar da, eta Euskal Herriko eragile politiko eta sozial guztiei "erantzukizunez jokatzeko" deia egin die. 

Bestalde, Amaya Martinez Voxeko legebiltzarkideak salatu du EAJk eta PSEk EH Bildu zuritu dutela, eta orain ezker abertzaleko gazteek "uste dute ondoriorik gabe egin ditzaketela horrelakoak".

