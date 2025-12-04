Pradales condena "enérgicamente" los carteles contra el PSE-EE y el ataque a la sede del PP

El lehendakari, Imanol Pradales, ha condenado "enérgicamente" el ataque contra la sede del PP de Bilbao, los destrozos en varias placas en homenaje a víctimas de ETA en Durango y los carteles amenazantes contra el PSE-EE, y ha mostrado su solidaridad con los miembros de ambos partidos.



"No es aceptable imponer formas de ver el mundo. No es aceptable y no lo aceptamos", ha dejado claro el lehendakari en una entrada en la red social X.



El PP denunció que Ernai, las juventudes de la izquierda abertzales, atacó su sede de Bilbao, que amaneció el martes rociada de pintura roja y con un cartel de dicha organización.



Posteriormente, ayer se conoció que desconocidos produjeron destrozos en tres de las nueve placas en homenaje a las víctimas de ETA instaladas en las calles de Durango.



Y también ayer el PSE-EE denunció la aparición de "al menos un cartel amenazante" en las proximidades campus de la EHU en Vitoria con fotografías de varias personas dentro de una diana, entre ellas una de su secretario general, Eneko Andueza.