Vandalizan tres de las placas en memoria de las víctimas de ETA en Durango

Las placas conmemorativas se colocaron la semana pasada tras un acuerdo por el equipo de gobierno (PNV y PSE-EE) con el PP.
Una de las placas pintadas. Foto: Carlos García
Euskaraz irakurri: ETAren biktimen omenez Durangon jarritako hiru plaka margotu dituzte
EITB

Última actualización

Tres de las nueve placas que colocó el Ayuntamiento de Durango la semana pasada en recuerdo a las personas asesinadas por ETA en ese municipio han sufrido pintadas esta madrugada.

Dos de ellas han aparecido con pintadas de “Gora ETA'” en rojo y una tercera tenía el nombre de la víctima tachado con pintura negra.

Esas placas se colocaron tras un acuerdo entre PNV y PSE-EE, en el gobierno municipal, y el PP.

El gobierno local ha considerado esas pintadas como "un acto absolutamente intolerable y condenable por la sociedad en su conjunto".

Durango Bizkaia Política

