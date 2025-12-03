Vandalizan tres de las placas en memoria de las víctimas de ETA en Durango

Tres de las nueve placas que colocó el Ayuntamiento de Durango la semana pasada en recuerdo a las personas asesinadas por ETA en ese municipio han sufrido pintadas esta madrugada.

Dos de ellas han aparecido con pintadas de “Gora ETA'” en rojo y una tercera tenía el nombre de la víctima tachado con pintura negra.

Esas placas se colocaron tras un acuerdo entre PNV y PSE-EE, en el gobierno municipal, y el PP.

El gobierno local ha considerado esas pintadas como "un acto absolutamente intolerable y condenable por la sociedad en su conjunto".