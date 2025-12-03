Bizkaia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

ETAren biktimen omenez Durangon jarritako hiru plaka margotu dituzte

Joan den astean jarri zituzten plaka oroigarriak, gobernu-taldeak (EAJk eta PSE-EEk) PPrekin akordioa lortu ostean.

Margotutako plaketako bat. Argazkia: Carlos Garcia

author image

EITB

Azken eguneratzea

Joan den astean ETAk udalerri horretan hildako pertsonen omenez Durangoko Udalak jarri zituen bederatzi plaketatik hiru pintaketekin agertu dira gaur.

Horietako bi "Gora ETA” gorriz margotuta agertu dira, eta beste bat, berriz, biktimaren izena pintura beltzez pintatuta.

Plaka horiek udal-gobernua osatzen duten EAJk eta PSE-EEk eta PPk egindako akordioaren ondoren jarri ziren.

Pintada horiek "gizarte osoaren aldetik erabat onartezina eta gaitzesgarria den ekintzatzat" jo ditu tokiko gobernuak.

Durango Bizkaia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otegik dio "berri txarra" eman behar diola Ayusori: "ETA aspaldi desagertu zen"

Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari orokorrak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide La Cafetera podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadi eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, Sanchez horren berme dela. Koalizioaren buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "erasorik egin nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko". Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela harekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete norekin bildu izan naizen jakinaraziko banu", gaineratu du.

Gehiago ikusi