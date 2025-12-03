ETAren biktimen omenez Durangon jarritako hiru plaka margotu dituzte
Joan den astean jarri zituzten plaka oroigarriak, gobernu-taldeak (EAJk eta PSE-EEk) PPrekin akordioa lortu ostean.
Joan den astean ETAk udalerri horretan hildako pertsonen omenez Durangoko Udalak jarri zituen bederatzi plaketatik hiru pintaketekin agertu dira gaur.
Horietako bi "Gora ETA” gorriz margotuta agertu dira, eta beste bat, berriz, biktimaren izena pintura beltzez pintatuta.
Plaka horiek udal-gobernua osatzen duten EAJk eta PSE-EEk eta PPk egindako akordioaren ondoren jarri ziren.
Pintada horiek "gizarte osoaren aldetik erabat onartezina eta gaitzesgarria den ekintzatzat" jo ditu tokiko gobernuak.
Bederatzi pertsona ikerketapean Donostian Ernaik euskararen alde egindako elkarretaratzean parte hartzea eta "desordena publikoak eta kalteak" egotzita
Ernaik deitu du protesta, "erasoak" salatzeko eta euskarak "independentzia" behar duela eskatzeko. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, protestaren berri ez zuten eman.
EAJk Sanchez inplika dadila eskatu du, Estatutua betetzeko “oztopoak” gainditzeko
Maribel Vaquero EAJk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, epemuga ez da aldatu eta eskualdatzeke dauden eskumenak abenduaren 31rako transferitu beharko dituzte.
Jose Angel Gonzalez, Alonsotegiko Aldana tabernako jabea hil da, 89 urterekin
1980an eskuin muturreko Grupos Armados Españoles taldeak bonba bat lehertarazi zuen Aldana tabernako atean, eta lau pertsona hil ziren bertan. Kasua argitu gabe eta epaitu gabe gelditu zen.
Juntsek azpimarratu du ez dutela PSOErekin duten jarrera aldatuko, eta erabakiak har ditzaela eskatu diete
"Negoziatzeko denbora dago, betetzeko denbora eta erabakiak hartzeko denbora. Guk negoziatu dugu, bete dugu eta erabakiak hartu ditugu. Hemendik aurrera PSOE da erabakiak hartu behar dituena", azpimarratu du Miriam Noguerasek prentsaurrekoan.
Chivitek Herri Lanetako zuzendaria kargutik kendu du, Belateko tunelen gainkostuagatik sortutako polemikaren ostean
Halaber, Nafarroako Gobernuak hobekuntzak egingo ditu obren kudeaketan; horretarako, zuzendaritza fakultatiboa ordezkatu eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Kontuhartzailetza Zerbitzuak zuzenean gainbegiratuko du.
2026rako Gipuzkoako aurrekontuen osoko zuzenketa mantenduko du EH Bilduk
Koalizioaren esanetan, EAJk eta PSEk "ez dute jarrera proaktiborik erakutsi negoziazio serio bati eusteko".
Maria Ubarretxena, transferentzien eskualdatzeari buruz: "Oraingoz, Estatuak ez digu epe gehigarririk eskatu"
Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburuak adierazi du Eusko Jaurlaritzak lanean jarraitzen duela bi aldeek ezarritako eta adostutako epeen baitan trasferentziak kudeatzeko. Ubarretxenak adierazi du Transferentzien Batzorde Mistoa 2025. urtea amaitu baino lehen bilduko dela.
Otegik dio "berri txarra" eman behar diola Ayusori: "ETA aspaldi desagertu zen"
Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari orokorrak Diaz Ayusoren adierazpenak izan ditu hizpide La Cafetera podcastean egindako elkarrizketa batean. Izan ere, Ayusok esan zuen ETA Euskadi eta Nafarroa hartzeko prestatzen ari dela, Sanchez horren berme dela. Koalizioaren buruak "zentzugabekeriatzat" jo du hausnarketa hori, eta jakinarazi du bere alderdiak ez duela "erasorik egin nahi, hauteskundeak irabazi nahi ditu, politika publiko alternatiboak egin eta estatus politiko ezberdina eraikitzeko". Otegik berretsi du ez dela inoiz Pedro Sanchez Espainiako presidentearekin bildu, eta ez duela harekin telefonoz ere hitz egin, nahiz eta ez lukeen horretarako eragozpenik izango. "Batzuek ezusteko handiak hartuko lituzkete norekin bildu izan naizen jakinaraziko banu", gaineratu du.
Pradalesen hitzetan, Europako Batzordeak trenbide-korridorea bultzatzeko "konpromiso irmoa" du, eta adierazi du Estatuei presioa egiteko unea dela
Lehendakariak Akitania Berrira egindako bi eguneko bidaiari amaiera eman dio gaur, eskualde horretako Alain Rousset presidentearekin batera Bordelen egindako prentsaurreko batekin, astelehenean Europako Batzordeko garraio arloko arduradunarekin bildu ondoren.