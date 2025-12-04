Erasoak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek "irmoki" gaitzetsi ditu PSE-EEren aurkako kartelak eta PPren egoitzaren aurkako erasoa

"Ez da onargarria mundua ikusteko moduak inposatzea. Ez da onargarria, eta ez dugu onartzen", esan du lehendakariak X sare sozialean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak "irmoki" gaitzetsi ditu Bilboko PPren egoitzaren aurkako erasoa, Durangon ETAren biktimen omenezko plaken kontrako erasoak eta PSE-EEren aurkako kartelak, eta elkartasuna adierazi die bi alderdietako kideei.

"Demokrazian onartezinak dira alderdi politikoen eta arduradun politikoen kontrako irainak, seinalamenduak eta erasoak", idatzi du eta gaineratu duenez, "ez da onargarria mundua ikusteko moduak inposatzea. Ez da onargarria eta ez dugu onartzen", esan du lehendakariak X sare sozialean.

PPk salatu zuen Ernaik Bilboko egoitzari eraso egin ziola, eta asteartean pintura gorriz zikinduta eta erakunde horren kartel batekin esnatu zela.

Ondoren, atzo jakin zen ezezagun batzuek kalteak eragin zituztela Durangoko kaleetan ETAren biktimen omenez jarritako bederatzi plaketatik hirutan

Eta atzo ere PSE-EEk salatu zuen "gutxienez mehatxuzko kartel bat" agertu zela Gasteizko EHUko kanpusean, zeinetan hainbat lagunen aurpegiak ageri ziren, diana banaz inguratuta, tartean Eneko Anduez PSE-EEren idazkari nagusia. 

Euskadiko Alderdi Popularra PSE EE Durango Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi