Pradalesek "irmoki" gaitzetsi ditu PSE-EEren aurkako kartelak eta PPren egoitzaren aurkako erasoa
Imanol Pradales lehendakariak "irmoki" gaitzetsi ditu Bilboko PPren egoitzaren aurkako erasoa, Durangon ETAren biktimen omenezko plaken kontrako erasoak eta PSE-EEren aurkako kartelak, eta elkartasuna adierazi die bi alderdietako kideei.
"Demokrazian onartezinak dira alderdi politikoen eta arduradun politikoen kontrako irainak, seinalamenduak eta erasoak", idatzi du eta gaineratu duenez, "ez da onargarria mundua ikusteko moduak inposatzea. Ez da onargarria eta ez dugu onartzen", esan du lehendakariak X sare sozialean.
PPk salatu zuen Ernaik Bilboko egoitzari eraso egin ziola, eta asteartean pintura gorriz zikinduta eta erakunde horren kartel batekin esnatu zela.
Ondoren, atzo jakin zen ezezagun batzuek kalteak eragin zituztela Durangoko kaleetan ETAren biktimen omenez jarritako bederatzi plaketatik hirutan.
Eta atzo ere PSE-EEk salatu zuen "gutxienez mehatxuzko kartel bat" agertu zela Gasteizko EHUko kanpusean, zeinetan hainbat lagunen aurpegiak ageri ziren, diana banaz inguratuta, tartean Eneko Anduez PSE-EEren idazkari nagusia.
Zure interesekoa izan daiteke
Madrilgo Torrejon Ospitaleko kudeatzaileak dimititu egin du, itxaron-zerrendei buruzko audioen ondorioz
Ribera osasun-taldeak jakinarazi duenez, auditoria sakon bat egiten ari dira "bermatzeko pazienteen arretan, etika profesionalean eta legean kalitate-estandarrak bete egin direla".
Ospitale publikoen kudeaketa pribatuak beste arrakala bat urratu du Madrilgo Erkidegoko eta Espainiako gobernuen artean
Torrejongo Ospitalea kudeatzen duen Ribera taldeko CEOaren grabazio bat filtratu da, eta berehala piztu da polemika. Espainiako Gobernuko presidenteak eta hainbat kidek osasuna "negozio" bihurtzea leporatu diote Madrilgo Erkidegoari, eta Madrilgo Gobernuak dio ez duela arau-hausterik antzeman.
ETAren biktimen omenez jarritako hiru plaka margotu dituzte, Durangon
Joan den astean jarri zituzten plaka oroigarriak, gobernu-taldeak (EAJk eta PSE-EEk) PPrekin akordioa lortu ostean.
Bederatzi pertsona ikerketapean Donostian Ernaik euskararen alde egindako elkarretaratzean parte hartzea eta "desordena publikoak eta kalteak" egotzita
Ernaik deitu du protesta, "erasoak" salatzeko eta euskarak "independentzia" behar duela eskatzeko. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, protestaren berri ez zuten eman.
EAJk Sanchez inplika dadila eskatu du, Estatutua betetzeko “oztopoak” gainditzeko
Maribel Vaquero EAJk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, epemuga ez da aldatu eta eskualdatzeke dauden eskumenak abenduaren 31rako transferitu beharko dituzte.
Jose Angel Gonzalez, Alonsotegiko Aldana tabernako jabea hil da, 89 urterekin
1980an eskuin muturreko Grupos Armados Españoles taldeak bonba bat lehertarazi zuen Aldana tabernako atean, eta lau pertsona hil ziren bertan. Kasua argitu gabe eta epaitu gabe gelditu zen.
Juntsek azpimarratu du ez dutela PSOErekin duten jarrera aldatuko, eta erabakiak har ditzaela eskatu diete
"Negoziatzeko denbora dago, betetzeko denbora eta erabakiak hartzeko denbora. Guk negoziatu dugu, bete dugu eta erabakiak hartu ditugu. Hemendik aurrera PSOE da erabakiak hartu behar dituena", azpimarratu du Miriam Noguerasek prentsaurrekoan.
Chivitek Herri Lanetako zuzendaria kargutik kendu du, Belateko tunelen gainkostuagatik sortutako polemikaren ostean
Halaber, Nafarroako Gobernuak hobekuntzak egingo ditu obren kudeaketan; horretarako, zuzendaritza fakultatiboa ordezkatu eta Ekonomia eta Ogasun Departamentuko Kontuhartzailetza Zerbitzuak zuzenean gainbegiratuko du.
2026rako Gipuzkoako aurrekontuen osoko zuzenketa mantenduko du EH Bilduk
Koalizioaren esanetan, EAJk eta PSEk "ez dute jarrera proaktiborik erakutsi negoziazio serio bati eusteko".