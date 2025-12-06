Guardar
EH Bildu solicita a la Fiscalía la investigación de posibles delitos del alcalde de Laguardia

Los ediles de d la coalición abertzale relatan que a lo largo de esta legislatura se están produciendo actuaciones del alcalde y de su equipo de gobierno "que están fuera de la legalidad y pudieran llegar a ser delictivas" y se centran en dos que consideran "especialmente graves".
El alcalde Raúl García
Euskaraz irakurri: Guardiako alkatearen ustezko delituak ikertzeko eskatu dio EH Bilduk Fiskaltzari
Agencias | EITB

Los concejales de EH Bildu en la localidad alavesa de Laguardia han elevado un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava en el que piden que se investiguen dos posibles delitos cometidos por el alcalde de este munipio, el jeltzale Raúl García.

Este municipio cabecera de la comarca de Rioja Alavesa está gobernado por el PNV, gracias al apoyo que le dió la coalición abertzale para impedirle la Alcaldía al PP, que fue el partido que ganó aunque sin mayoría absoluta en este pueblo en las últimas elecciones municipales.

En el escrito publicado por el Diario.es, los ediles de EH Bildu relatan que a lo largo de esta legislatura se están produciendo actuaciones del alcalde y de su equipo de gobierno "que están fuera de la legalidad y pudieran llegar a ser delictivas" y se centran en dos que consideran "especialmente graves".

En concreto, consideran que el alcalde ha comenzado a participar como representante del Consistorio en las reuniones de la Asociación de Desarrollo Rural de Rioja Alavesa sin haber sido designado para ello por el pleno.

En segundo lugar, los ediles de EH Bildu señalan una "contratación fraudulenta" que también se habría llevado a cabo "aprovechando la ausencia de la secretaria" quien, según indican, "ya había apercibido" con anterioridad de su "imposibilidad legal".

EAJ-PNV Corrupción Política EH Bildu Política Laguardia Delitos Araba-Álava

