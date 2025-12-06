Guardiako alkatearen ustezko delituak ikertzeko eskatu dio EH Bilduk Fiskaltzari
Koalizio abertzaleko zinegotziek azaldu dutenez, legegintzaldi honetan alkatearen eta haren gobernu taldearen zenbait jardunbide "legezkotasunetik kanpo daude eta delituzkoak izan daitezke". "Bereziki larritzat" jo dituen bi jokabidetan jarri du arreta EH Bilduk.
Guardiako (Araba) EH Bilduko zinegotziek idatzi bat helarazi diote Arabako Lurralde Auzitegiko Fiskaltzari, Raul Garcia alkate jeltzaleak ustez egindako bi delitu iker dezala eskatzeko.
EAJk du Alkatetza Guardian, PPri agintea galarazteko asmoarekin, koalizio abertzaleak jeltzaleei emandako babesari esker. Izan ere, PP izan zen azken udal hauteskundeetan garaile, gehiengo osorik lortu ez bazuen ere.
Diario.es egunkariak argitaratu duen idatzian, EH Bilduko zinegotziek azaldu dute alkatearen eta bere gobernu taldearen zenbait jardunbide "legezkotasunetik kanpo" daudela eta "delituzkoak" izan daitezkeela. Hain zuzen ere, "bereziki larritzat" jo dituzten bi kasu nabarmendu dituzte.
Alde batetik, uste dute Arabako Errioxako Landa Garapenerako Elkartearen bileretan Udalaren ordezkari gisa parte hartzen aritu dela alkatea, osoko bilkurak horretarako propio izendatu ez duen arren.
Bestalde, EH Bilduko zinegotziek adierazi dute kontratazio batean iruzurra egin duela, "idazkaria ez zegoela aprobetxatuz".
Zure interesekoa izan daiteke
"PPren aurkako ekintzen aurrean" jeltzaleek eta sozialistek duten jarrera kritikatu du De Andresek
Javier De Andres Euskadiko PPren presidenteak esan du erakunde bat "zuzenean PPren aurka" egiten ari dela, eta horrek izen-abizenak dituela: "EH Bildu eta Ernai". Testuinguru horretan, jeltzaleen eta sozialisten jarrera kritikatu du.
Aizpuruak (EH Bildu) ausardia eskatu du nazio aniztasunean aurrera egiteko, eta PPrekin zein Voxekin aritzea horrekin "bateraezina" dela esan du
Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak esan du nazio aniztasuna aitortu eta demokrazia eraberritzeko bidean aurrera egiteak "ausardia eta konbikzioa" eskatzen dituela. Halaber, ohartarazi du bide hori bateraezina dela "PPrekin eta Voxekin batera aritzearekin, ez ekintzaz, ez omisioz, ez Madrilen, ez Euskal Herrian".
Vaquero: "Sanchezi eskatzen diogu bere borondate guztia jartzeko transferentziak burutzeko"
Maribel Vaquero EAJk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak Estatutua betetzeari buruz hitz egin du Espainiako Konstituzioaren urteurrenean.
Gernikako Juntetxean Espainiako bandera ostu eta pintaketa bat egin dute
"Gurea ikurriña" zioen pintaketa batekin esnatu da eraikina gaur goizean, eta atean dauden Espainiako eta Europako banderarik gabe. Ernaik, bere aldetik, "ikur espainolisten" aurkako kanpaina amaitu dela iragarri du, eta Durango utzi ditu lapurtutako objektuak.
Salazar salatu zuten emakumeak “behar bezala babestu” ez izana onartu du PSOEk
Paco Salazar Moncloako aholkulari ohiarekin lan egiten zuten alderdiko bi militantek jazarpena jasan zutela salatu zuten. Sozialisten esanetan, protokoloak aktibatu zituzten.
PSE-EEk "normaltasunez" ikusten du EAEko Justizia Auzitegiak hizkuntza eskakizunen inguruan egindako kontsulta
Pau Blasi PSE-EEko legebiltzarkideak adierazi duenez, bere alderdiak "normaltasunez" ikusten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Euskadiko sektore publikoan hizkuntza eskakizunak arautzen dituen legeari buruz Auzitegi Konstituzionalari egingo dion kontsulta. "Ez da gertatzen den lehen aldia, eta Konstituzionalak esaten duenaren zain gaude", esan du Blasik Legebiltzarreko korridoreetan kazetarien galderei erantzunez.
Ernaik Euskal Herrian zutik geratzen zen azken Osborne zezena bota du "sinbolo espainolista izateagatik"
Sabotaje hori azken egunotan egin dituzten ekintzen barruan kokatzen du, hala nola, PPren Bilboko egoitzari pinturaz egindako erasoa eta Gizarte Segurantzaren Gasteizko Diruzaintzaren egoitzatik Espainiako bandera bat kentzea. Sare sozialetako mezuan jarri dutenez, "sinbolo espainolistek ez dute tokirik Euskal Herrian".
Antxustegi, Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aferaz: "Lasai gaude, ziur gaudelako lege honek Konstituzioa betetzen duela"
"Jauzi kualitatibo bat da, larria eta negatiboa, baina lasai gaude lege hau legezkoa delako. Hori horrela, Jaurlaritzak alegazioak aurkeztuko ditu", adierazi du komunikabideen aurrean.
Arkaitz Rodriguez: “Orain arte euskarak izan duen babes legal apurra auzitan jar lezake EAEko Justizia Auzitegiaren erabakiak”
"Kontrara, uste dugu aukera bat ere izan daitekeela, Konstituzionalak jurisprudentzia alda lezakeelako, kasu honetan euskarari aterpe legala emanez, baina hori ikusteke dago, eta oldarraldi honen tamaina kontuan hartuta, oso baikorra izatea da", esan du EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak