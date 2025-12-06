Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana

La organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai ha anunciado que en los últimos días ha retirado algunos "símbolos españolistas" durante una semana "marcada por el antiespañolismo y el clamor independentista".

Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.

En una nota de prensa, la organización juvenil de la izquierda abertzale ha señalado que con estas acciones han querido reivindicar que "son necesarias la ruptura con el estado español y francés y la independencia de Euskal Herria, para garantizar el futuro de Euskal Herria y para construir un país sin ningún tipo de opresión".

Precisamente ayer, Ernai publicó el vídeo de la demolición del último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco, en la localidad alavesa de Ribabellosa.