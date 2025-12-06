Ernai
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana

Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.
Euskaraz irakurri: Ernaik aste honetan kendu dituen "ikur espainolistak" erakutsi ditu Durangon
author image

EITB

Última actualización

La organización juvenil de la izquierda abertzale Ernai ha anunciado que en los últimos días ha retirado algunos "símbolos españolistas" durante una semana "marcada por el antiespañolismo y el clamor independentista".

Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.

En una nota de prensa, la organización juvenil de la izquierda abertzale ha señalado que con estas acciones han querido reivindicar que "son necesarias la ruptura con el estado español y francés y la independencia de Euskal Herria, para garantizar el futuro de Euskal Herria y para construir un país sin ningún tipo de opresión".

Precisamente ayer, Ernai publicó el vídeo de la demolición del último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco, en la localidad alavesa de Ribabellosa.

Durango Política

Te puede interesar

Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier “coqueteo” con PP y Vox
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier "coqueteo" con PP y Vox

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha defendido que avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad y en la regeneración democrática exige “valentía y convicción”. Asimismo, ha advertido de que ese camino es incompatible con “coquetear con PP y Vox, ni por acción ni por omisión, ni en Madrid ni en Euskal Herria”.
PSE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El PSE-EE ve con "normalidad" la consulta del TSJPV sobre los perfiles lingüísticos

El parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha asegurado que su partido ve "con normalidad" la consulta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) va a hacer al Tribunal Constitucional sobre la ley que regula los perfiles lingüísticos en el sector público de Euskadi. "No es la primera vez que pasa y lo tenemos que ver con normalidad y esperar a lo que diga el Constitucional", ha respondido Blasi a preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento Vasco.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ernai derriba el único toro de Osborne que quedaba en el País Vasco "por españolista"

Enmarca este sabotaje en las acciones que han realizado en los últimos días, como el ataque con pintura a la sede del PP en Bilbao y la retirada de una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria. Acciones que, aseguran en el comunicado, van a favor del independentismo y en contra del "españolismo", ya que, sostienen en la nota, "para construir un país sin opresión es necesaria la independencia".
Cargar más