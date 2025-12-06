Ernaik aste honetan kendu dituen "ikur espainolistak" erakutsi ditu Durangon
Horrela, Durangoko (Bizkaia) Santa Ana plazan aste honetan kendu edo eraitsi diren ikurrak ezarri ditu: Tuterako (Nafarroa) Osborne zezenaren adarrak, Igeldoko (Gipuzkoa) militar karlista baten omenezko gurutzea, Gasteizko alkate frankistaren izena duen kaleko plaka eta Euskal Herriko hainbat eraikin publikotako Espainiako banderak.
Ernai gazte erakundeak iragarri duenez, azken egunotan "ikur espainolista" batzuk kendu ditu, "antiespainolismoa eta independentzia" aldarri.
Horrela, Durangoko (Bizkaia) Santa Ana plazan, aste honetan kendu edo eraitsi dituen ikurrak jarri ditu ikusgai: Tuterako (Nafarroa) Osborne zezenaren adarrak, Igeldoko (Gipuzkoa) militar karlista baten omenezko gurutzea, Gasteizko alkate frankistaren izena duen kaleko plaka eta Euskal Herriko hainbat eraikin publikotako Espainiako banderak.
Prentsa ohar batean adierazi duenez, ekintza horiekin aldarrikatu nahi dute ezinbestekoa dela "Espainiako eta Frantziako estatuekin harremanak haustea", bai eta Euskal Herriaren independentzia lortzea ere, etorkizuna bermatzeko eta inolako zapalkuntzarik gabeko herri bat eraikitzeko".
Atzo, hain zuzen ere, Osborneko azken zezena eraitsi zuteneko bideoa argitaratu zuen Ernaik.
Guardiako alkatearen ustezko delituak ikertzeko eskatu dio EH Bilduk Fiskaltzari
Koalizio abertzaleko zinegotziek azaldu dutenez, legegintzaldi honetan alkatearen eta haren gobernu taldearen zenbait jardunbide "legezkotasunetik kanpo daude eta delituzkoak izan daitezke". "Bereziki larritzat" jo dituen bi jokabidetan jarri du arreta EH Bilduk.
"PPren aurkako ekintzen aurrean" jeltzaleek eta sozialistek duten jarrera kritikatu du De Andresek
Javier De Andres Euskadiko PPren presidenteak esan du erakunde bat "zuzenean PPren aurka" egiten ari dela, eta horrek izen-abizenak dituela: "EH Bildu eta Ernai". Testuinguru horretan, jeltzaleen eta sozialisten jarrera kritikatu du.
Aizpuruak (EH Bildu) ausardia eskatu du nazio aniztasunean aurrera egiteko, eta PPrekin zein Voxekin aritzea horrekin "bateraezina" dela esan du
Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak esan du nazio aniztasuna aitortu eta demokrazia eraberritzeko bidean aurrera egiteak "ausardia eta konbikzioa" eskatzen dituela. Halaber, ohartarazi du bide hori bateraezina dela "PPrekin eta Voxekin batera aritzearekin, ez ekintzaz, ez omisioz, ez Madrilen, ez Euskal Herrian".
Vaquero: "Sanchezi eskatzen diogu bere borondate guztia jartzeko transferentziak burutzeko"
Maribel Vaquero EAJk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak Estatutua betetzeari buruz hitz egin du Espainiako Konstituzioaren urteurrenean.
Gernikako Juntetxean Espainiako bandera ostu eta pintaketa bat egin dute
"Gurea ikurriña" zioen pintaketa batekin esnatu da eraikina gaur goizean, eta atean dauden Espainiako eta Europako banderarik gabe. Ernaik, bere aldetik, "ikur espainolisten" aurkako kanpaina amaitu dela iragarri du, eta Durango utzi ditu lapurtutako objektuak.
Salazar salatu zuten emakumeak “behar bezala babestu” ez izana onartu du PSOEk
Paco Salazar Moncloako aholkulari ohiarekin lan egiten zuten alderdiko bi militantek jazarpena jasan zutela salatu zuten. Sozialisten esanetan, protokoloak aktibatu zituzten.
PSE-EEk "normaltasunez" ikusten du EAEko Justizia Auzitegiak hizkuntza eskakizunen inguruan egindako kontsulta
Pau Blasi PSE-EEko legebiltzarkideak adierazi duenez, bere alderdiak "normaltasunez" ikusten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Euskadiko sektore publikoan hizkuntza eskakizunak arautzen dituen legeari buruz Auzitegi Konstituzionalari egingo dion kontsulta. "Ez da gertatzen den lehen aldia, eta Konstituzionalak esaten duenaren zain gaude", esan du Blasik Legebiltzarreko korridoreetan kazetarien galderei erantzunez.
Ernaik Euskal Herrian zutik geratzen zen azken Osborne zezena bota du "sinbolo espainolista izateagatik"
Sabotaje hori azken egunotan egin dituzten ekintzen barruan kokatzen du, hala nola, PPren Bilboko egoitzari pinturaz egindako erasoa eta Gizarte Segurantzaren Gasteizko Diruzaintzaren egoitzatik Espainiako bandera bat kentzea. Sare sozialetako mezuan jarri dutenez, "sinbolo espainolistek ez dute tokirik Euskal Herrian".
Antxustegi, Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aferaz: "Lasai gaude, ziur gaudelako lege honek Konstituzioa betetzen duela"
"Jauzi kualitatibo bat da, larria eta negatiboa, baina lasai gaude lege hau legezkoa delako. Hori horrela, Jaurlaritzak alegazioak aurkeztuko ditu", adierazi du komunikabideen aurrean.