Ernaik aste honetan kendu dituen "ikur espainolistak" erakutsi ditu Durangon

Horrela, Durangoko (Bizkaia) Santa Ana plazan aste honetan kendu edo eraitsi diren ikurrak ezarri ditu: Tuterako (Nafarroa) Osborne zezenaren adarrak, Igeldoko (Gipuzkoa) militar karlista baten omenezko gurutzea, Gasteizko alkate frankistaren izena duen kaleko plaka eta Euskal Herriko hainbat eraikin publikotako Espainiako banderak.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ernai gazte erakundeak iragarri duenez, azken egunotan "ikur espainolista" batzuk kendu ditu, "antiespainolismoa eta independentzia" aldarri.

Horrela, Durangoko (Bizkaia) Santa Ana plazan, aste honetan kendu edo eraitsi dituen ikurrak jarri ditu ikusgai: Tuterako (Nafarroa) Osborne zezenaren adarrak, Igeldoko (Gipuzkoa) militar karlista baten omenezko gurutzea, Gasteizko alkate frankistaren izena duen kaleko plaka eta Euskal Herriko hainbat eraikin publikotako Espainiako banderak.

Prentsa ohar batean adierazi duenez, ekintza horiekin aldarrikatu nahi dute ezinbestekoa dela "Espainiako eta Frantziako estatuekin harremanak haustea", bai eta Euskal Herriaren independentzia lortzea ere, etorkizuna bermatzeko eta inolako zapalkuntzarik gabeko herri bat eraikitzeko".

Atzo, hain zuzen ere, Osborneko azken zezena eraitsi zuteneko bideoa argitaratu zuen Ernaik.

Durango Politika

