Sare celebra en Durango II. Etxera Kantuz y llama a participar en la manifestación del 10 de enero

Bego Atxa.
Euskaraz irakurri: "Ezin da gehiago luzatu" lelopean II. Etxera Kantuz topaketa herrikoia egin du Durangon Sarek
Sare ha vuelto a reclamar que a los presos de ETA no se les aplique la ley excepcional para que puedan volver a casa. La plataforma ha llamado también a participar el próximo diez de enero en la manifestación que celebrarán en Bilbao bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu".

Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana

Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.
Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier “coqueteo” con PP y Vox
Aizpurua (EH Bildu) reclama valentía para avanzar en la plurinacionalidad y rechaza cualquier "coqueteo" con PP y Vox

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha defendido que avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad y en la regeneración democrática exige “valentía y convicción”. Asimismo, ha advertido de que ese camino es incompatible con “coquetear con PP y Vox, ni por acción ni por omisión, ni en Madrid ni en Euskal Herria”.
PSE
El PSE-EE ve con "normalidad" la consulta del TSJPV sobre los perfiles lingüísticos

El parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha asegurado que su partido ve "con normalidad" la consulta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) va a hacer al Tribunal Constitucional sobre la ley que regula los perfiles lingüísticos en el sector público de Euskadi. "No es la primera vez que pasa y lo tenemos que ver con normalidad y esperar a lo que diga el Constitucional", ha respondido Blasi a preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento Vasco.
