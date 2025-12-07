El parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha asegurado que su partido ve "con normalidad" la consulta que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) va a hacer al Tribunal Constitucional sobre la ley que regula los perfiles lingüísticos en el sector público de Euskadi. "No es la primera vez que pasa y lo tenemos que ver con normalidad y esperar a lo que diga el Constitucional", ha respondido Blasi a preguntas de los periodistas en los pasillos del Parlamento Vasco.