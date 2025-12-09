El Tribunal Supremo ha fundamentado la condena a dos años de inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El Alto Tribunal ha hecho público este martes —19 días después de adelantar el fallo— la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados.

La sentencia, suscrita por la mayoría de cinco miembros del tribunal, considera probado que fue el fiscal general o una persona de su entorno, y con su conocimiento, quien filtró a la Cadena Ser el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, aceptaba en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de una conformidad con el fiscal que le investigaba.

El voto particular de dos magistradas progresistas del Supremo, que apoyaban la absolución, por su parte, no considera probado que García Ortiz filtrara el correo.

"El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", sostiene la sentencia, de 180 páginas, que subraya que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación.

La sentencia ve en la filtración del correo y en la nota de prensa una unidad de acción, al considerar que "la nota consolida la filtración iniciada por el correo" y la "oficializa".