El Supremo condena a García Ortiz por la filtración del correo del novio de Ayuso y la nota de prensa de la Fiscalía

El Alto Tribunal considera considerar probado que él o alguien de su entorno, y con su conocimiento, filtró el polémico correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, a la Cadena Ser.
MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (i), este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/J.J. Guillén POOL
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, durante el juicio. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Gorenak Garcia Ortiz zigortu du, Ayusoren bikotekidearen mezu elektronikoa filtratzeagatik eta Fiskaltzaren prentsa oharragatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal Supremo ha fundamentado la condena a dos años de inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El Alto Tribunal ha hecho público este martes —19 días después de adelantar el fallo— la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados. 

La sentencia, suscrita por la mayoría de cinco miembros del tribunal, considera probado que fue el fiscal general o una persona de su entorno, y con su conocimiento, quien filtró a la Cadena Ser el correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, aceptaba en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de una conformidad con el fiscal que le investigaba.

El voto particular de dos magistradas progresistas del Supremo, que apoyaban la absolución, por su parte, no considera probado que García Ortiz filtrara el correo. 

"El fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", sostiene la sentencia, de 180 páginas, que subraya que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación.

La sentencia ve en la filtración del correo y en la nota de prensa una unidad de acción, al considerar que "la nota consolida la filtración iniciada por el correo" y la "oficializa". 

Titulares de Hoy Tribunal Supremo Juicios Política

Te puede interesar

Comperecencia de Ernai en Deusto EUROPA PRESS 09/12/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ernai llama a la juventud a "sumarse" a su "lucha" para responder a la "ofensiva de la extrema derecha y el fascismo"

Ernai ha denunciado que se vive una "ofensiva de la extrema derecha y del fascismo en todo el mundo, tanto en los estados español y francés, y, en consecuencia, también en Euskal Herria". En su opinión, las acciones de las últimas semanas tenían como objetivo "sacar a la luz" esta situación "extrema" pero "algunos han centrado el debate en la naturaleza de las protestas en vez de poner el foco en la gravedad de la situación".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ernai exhibe en Durango los "símbolos españolistas" que ha retirado esta semana

Así, en la plaza de Santa Ana de Durango (Bizkaia) se han depositado los símbolos o fragmentos de los mismos que fueron retirados o derribados esta semana: los cuernos del toro Osborne de Tudela (Navarra), la cruz en honor a un militar carlista en Igeldo (Gipuzkoa), la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria-Gasteiz y las banderas españolas de diferentes edificios públicos de Euskal Herria.
