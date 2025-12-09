EPAIA
Gorenak Garcia Ortiz zigortu du, Ayusoren bikotekidearen  mezu elektronikoa filtratzeagatik eta Fiskaltzaren prentsa oharragatik

Auzitegi Gorenak frogatutzat jo du berak edo bere inguruko norbaitek, bera jakitun zela, Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekide den Alberto Gonzalez Amadorren abokatuaren mezu elektronikoa filtratu ziola Ser irrati kateari.

MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (i), este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/J.J. Guillén POOL

Alvaro Garcia Ortiz, Estatuko fiskal nagusi ohia epaiketan. Artxiboko argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Informazioa osatzeko lanean ari gara...

Eguneko Titularrak Auzitegi Gorena Epaiketak Politika

