El Congreso suspende de derechos a Ábalos y no podrá votar desde la cárcel
El exministro socialista tampoco podrá percibir retribuciones económicas.
La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este miércoles por unanimidad suspender de sus derechos parlamentarios al exministro Jose Luis Ábalos, una vez confirmado el auto de procesamiento, con lo que ya no podrá percibir retribuciones ni participar en votaciones hasta que se resuelva su situación.
Esta decisión se ha tomado aplicando el artículo 21 del Reglamento y después de que este miércoles la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor de procesar a Ábalos.
A los pocos minutos de conocerse esta decisión, el exministro anunciaba en su cuenta de 'X' que había solicitado que le dejasen votar en remoto en virtud del artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que reconoce el supuesto de "situaciones excepcionales de especial gravedad".
Esta suspensión de sus derechos supone que Ábalos no recibirá el abono con las percepciones económicas propias de la condición del diputado; se le dará de baja en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales; y se le detraerá la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto, al que está adscrito.
Te puede interesar
Sánchez asegura a Abás que los responsables del "genocidio" en Gaza rendirán cuentas
El presidente de la Autoridad Palestina visita España por segunda vez tras el reconocimiento como Estado aprobado por el Gobierno.
Tenso rifirrafe entre Iriarte y Echeveste por el acuerdo presupuestario de Gipuzkoa
La tramitación de los presupuestos de Gipuzkoa para 2026 sigue adelante tras haber sido rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu en las Juntas Generales. En el debate de hoy, la representante de EH Bildu Maddalen Iriarte ha criticado el acuerdo cerrado por Elkarrekin Podemos con PNV y PSE-EE para apoyar las cuentas. Por su parte, la portavoz de la formación morada Miren Echeveste, ha denunciado que la coalición soberanista mantiene posiciones diferentes en Madrid y Gipuzkoa.
Pradales considera que EH Bildu "no puede lavarse las manos" tras los sabotajes de Ernai
El lehendakari, Imanol Pradales, ha opinado que "EH Bildu no puede lavarse las manos" respecto a los sabotajes y ataques a otros partidos reivindicados por Ernai, organización juvenil de Sortu. Ha considerado "inadmisible que Ernai, que es la organización juvenil de Sortu, se permita reivindicar públicamente un ataque a una sede de un partido y no tenga un reproche de la dirección de esa formación", que es, a su vez, "el núcleo dirigente" de EH Bildu.
José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones de acoso sexual, pero no como alcalde
El socialista niega las acusaciones, y avanza que "emprenderá acciones judiciales" y que ha sido su "amor al partido" y poder "facilitar su defensa" lo que le ha hecho apartarse.
La Guardia Civil detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas
Díez figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.
El PNV ve con preocupación la consulta del TSJPV sobre la ley de empleo público en el Tribunal Costitucional
La secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar, ha dicho en Euskadi Irratia que la decisión cuestiona incluso la ley de normalización del euskera.
Pradales insiste a Sánchez en que cumpla el Estatuto en 2025 y advierte que no dirán "sí a todo como mal menor"
Tras asegurar que no "elevarán los decibelios" ni alimentarán "la espiral de crispación", el lehendakari ha precisado que en enero se evaluará "el compromiso político real" del Ejecutivo de Sánchez y será el momento de la "reválida bilateral". "Y el presidente del Gobierno español lo sabe", ha asegurado Imanol Pradales.
Zupiria afirma que es "evidente" que existe un debate político sobre "cómo se configura" el espacio de la izquierda abertzale
Por un lado, según el consejero, hay "un aspecto mas cívico", que representa EH Bildu "como coalición que aspira a gobernar Euskadi", pero dentro de ese mundo "está también Sortu y Ernai, que quieren combinar la actuación política con la movilización popular", algo legítimo, "pero el asunto es si se justifica o no el uso de la violencia". "Todo no se puede", ha recalcado.
El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato en su lugar
Teresa Peramato ha pasado ya todos los trámites pertinentes para su nombramiento al haber informado favorablemente al mismo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras lo cual compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el fin de que se pudieran valorar sus méritos e idoneidad. Tras ello, el Consejo de Ministros de ayer la nombró fiscal general del Estado.