El Congreso suspende de derechos a Ábalos y no podrá votar desde la cárcel

El exministro socialista tampoco podrá percibir retribuciones económicas.

Jose Luis Ábalos en una sesión del Congreso. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Abalosek Kongresuko eskubideak galdu ditu eta ezin izango du kartzelatik bozkatu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este miércoles por unanimidad suspender de sus derechos parlamentarios al exministro Jose Luis Ábalos, una vez confirmado el auto de procesamiento, con lo que ya no podrá percibir retribuciones ni participar en votaciones hasta que se resuelva su situación.

Esta decisión se ha tomado aplicando el artículo 21 del Reglamento y después de que este miércoles la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha avalado la decisión del magistrado instructor de procesar a Ábalos.

A los pocos minutos de conocerse esta decisión, el exministro anunciaba en su cuenta de 'X' que había solicitado que le dejasen votar en remoto en virtud del artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que reconoce el supuesto de "situaciones excepcionales de especial gravedad".

Esta suspensión de sus derechos supone que Ábalos no recibirá el abono con las percepciones económicas propias de la condición del diputado; se le dará de baja en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales; y se le detraerá la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto, al que está adscrito.

El Tribunal Supremo envía a José Luis Ábalos y Koldo García a prisión provisional por riesgo de fuga
