Abalosek Kongresuko eskubideak galdu ditu eta ezin izango du kartzelatik bozkatu
Ministro ohi sozialistak ez du Gorteetatik ordainsari ekonomikorik jasoko.
Diputatuen Kongresuko Mahaiak aho batez erabaki du Jose Luis Abalos ministro ohiaren eskubide parlamentarioak bertan behera uztea, auzipetze autoa berretsi ostean. Horrenbestez, ezin izango du ez ordainsaririk jaso, ezta bozketetan parte hartu ere, bere egoera epaitegietan argitu arte.
Erabaki hori asteazken honetan Auzitegi Goreneko Apelazio Salak Abalos auzipetzeko instrukzio-magistratuaren erabakia babestu ondoren hartu da, Erregelamenduaren 21. artikulua aplikatuz.
Erabaki horren berri izan eta minutu gutxira, ministro ohiak 'X' kontuan adierazi du urruneko botoa ematen uzteko eskatu zuela, Ganberaren Erregelamenduaren 82.2 artikulua aplikatzeko eskatuz, "larritasun bereziko salbuespenezko egoerak" onartzen baititu.
Bere eskubideen etete horrek esan nahi du Abalosek ez duela diputatuaren izaeraren berezko ordainsari ekonomikorik jasoko; baja emango zaiola gizarte-babesaren estalduran, bai eta Gorte Nagusiek hitzartutako istripu-polizan ere; eta atxikita dagoen Parlamentuko Talde Mistoari dagokion dirulaguntzaren zati proportzionala kenduko zaio.
Zure interesekoa izan daiteke
Iriartek eta Echevestek ika-mika gogorra izan dute, Gipuzkoako aurrekontuak direla eta
Gipuzkoako Batzar Nagusietan EH Bilduk aurrekontuei aurkeztutako osoko zuzenketa atzera bota dute taldeek. Gaurko eztabaidan, Maddalen Iriarte EH Bilduko ordezkariak gogor kritikatu du Elkarrekin Podemosek EAJ eta PSE-EE alderdiekin itxitako akordioa, 2026ko kontuak babesteko. Miren Echevestek alderdi moreko eledunak, bere aldetik, koalizio subiranistak Madrilen eta Gipuzkoan jarrera ezberdinak dituela salatu du.
Pradalesen ustez, EH Bilduk "irmoki gaitzetsi" behar ditu Ernairen sabotajeak
Imanol Pradales lehendakariaren iritziz, "EH Bilduk ezin ditu eskuak garbitu" Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, aldarrikatutako sabotajeei eta erasoei dagokienez. "Onartezina da Ernaik, Sorturen gazte erakundeak, alderdi baten egoitza baten aurkako erasoa publikoki aldarrikatzeko aukera ematea, eta alderdi horren zuzendaritzaren gaitzespenik ez izatea", hori baita, aldi berean, EH Bilduren "muina".
Jose Tomek dimisioa eman du Lugoko Diputazioko presidente gisa sexu-jazarpeneko salaketen ostean, baina alkate jarraituko du
Sozialistak ukatu egin ditu akusazioak, eta aurreratu du "ekintza judizialak" hasiko dituela, eta "alderdiarekiko maitasunagatik" eta "bere defentsa erraztu" ahal izateko utzi duela kargua.
Guardia Zibilak Leire Diez PSOEko militante ohia atxilotu du, kontratazio publikoetan izandako ustezko irregulartasunengatik
Diez ustezko influentzia-trafiko eta eroskeria delituengatik ikertu gisa agertzen da Madrilgo Instrukzioko 9 zenbakiko Epaitegiko titularrak zuzentzen duen auzi batean.
EAJk kezka handiz hartu du Euskadiko Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legeaz Auzitegi Kostituzionalean kontsulta egitea
Maitane Ipiñazar EBBren idazkariak Euskadi Irratian esan du euskararen normalizazio legea bera ere zalantzan jartzen duela erabakiak.
Pradalesek 2025ean Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi, eta ohartarazi du ez diotela "guztiari baietz esango"
"Dezibelioak igoko" ez dituztela eta "haserrearen espirala" elikatuko ez dutela adierazi ostean, lehendakariak zehaztu du urtarrilean Sanchezen Gobernuaren "benetako konpromiso politikoa" neurtuko dutela eta "aldebiko ebaluazioaren" unea iritsiko dela. "Gernikako Estatutua bere osotasunean betetzea ez da kapritxo bat. Betebehar bat da", gaineratu du Imanol Pradalesek.
Zupiriaren arabera, "agerikoa da" ezker abertzalearen espazioa "nola eratzen den" aztertzeko eztabaida politikoa dagoela
Alde batetik, sailburuaren arabera, "alderdi zibikoagoa" dago, EH Bilduk "Euskadi gobernatu nahi duen koalizio gisa" ordezkatzen duena, baina mundu horren barruan "Sortu eta Ernai ere badaude, jarduera politikoa eta herri mobilizazioa uztartu nahi dituztenak", eta "hori zilegi da, baina kontua da indarkeria erabiltzea justifikatzen den ala ez". "Dena batera ezin da", azpimarratu du.
Teresa Peramato Estatuko fiskal nagusi izendatu dute, Alvaro Garcia Ortizen ordez
Espainiako Aldizkari Ofizialak Garcia Ortizen kargugabetzea eta Peramatoren izendapena argitaratu ditu. Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren babesa jaso eta Diputatuen Kongresuko Justizia Batzordearen agertu ondotik, Ministroen Kontseiluak Estatuko fiskal nagusi izendatu zuen atzo.
Instituzioetan eleaniztasuna bermatuko duen legea izapidetzea onartu du Espainiako Kongresuak
Estatuko 15 lege aldatzeko ekimenak euskaraz, katalanez edo galegoz idatzitako testuak baliozkotzea ahalbidetuko du, itzulpenik egin behar izan gabe.