José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones de acoso sexual, pero no como alcalde
El PSOE prometió contundencia ante las acusaciones de acoso sexual y este miércoles ha anotado una nueva baja en el partido tras registrarse una denuncia anónima contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha pedido la suspensión cautelar de militancia y ha anunciado su dimisión del cargo.
En un primer momento, Tomé ha rebatido ante los medios las acusaciones y anunció acciones legales, pero pocas horas después convocó a la prensa para anunciar su dimisión "voluntaria" para no dañar al partido y facilitar su defensa.
Su intención, no obstante, es seguir como diputado provincial y alcalde de Monforte de Lemos desde el grupo de no adscritos, al que se pasará con todos los concejales socialistas, según ha explicado.
De forma casi inmediata, el PSOE le han instado a entregar sus actas como diputado y como alcalde y ha anunciado que, a petición del PSdeG, se nombrará de forma inmediata una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.
