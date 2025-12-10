Galicia
José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las acusaciones de acoso sexual, pero no como alcalde

El socialista niega las acusaciones, y avanza que "emprenderá acciones judiciales" y que ha sido su "amor al partido" y poder "facilitar su defensa" lo que le ha hecho apartarse.
MONFORTE DE LEMOS, 10/12/2025.- El presidente de la Diputación de Lugo, secretario general del PSdeG en esa provincia y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, ha asegurado este miércoles que “todo lo que ha salido” sobre acusaciones de acoso sexual contra él a través de los canales internos del partido es “falso” y ha anunciado que adoptará "acciones legales". EFE/ Pedro Eliseo Agrelo Trigo
El socialista José Tomé, tras anunciar su dimisión. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: José Tomék dimisioa eman du Lugoko Diputazioko presidente gisa sexu-jazarpeneko salaketen ostean, baina ez alkate gisa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El PSOE prometió contundencia ante las acusaciones de acoso sexual y este miércoles ha anotado una nueva baja en el partido tras registrarse una denuncia anónima contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha pedido la suspensión cautelar de militancia y ha anunciado su dimisión del cargo.

En un primer momento, Tomé ha rebatido ante los medios las acusaciones y anunció acciones legales, pero pocas horas después convocó a la prensa para anunciar su dimisión "voluntaria" para no dañar al partido y facilitar su defensa.

Su intención, no obstante, es seguir como diputado provincial y alcalde de Monforte de Lemos desde el grupo de no adscritos, al que se pasará con todos los concejales socialistas, según ha explicado.

De forma casi inmediata, el PSOE le han instado a entregar sus actas como diputado y como alcalde y ha anunciado que, a petición del PSdeG, se nombrará de forma inmediata una Comisión Gestora en la provincia de Lugo.

Violencia machista Psoe Galicia Política

