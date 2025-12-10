Galizia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jose Tomek dimisioa eman du Lugoko Diputazioko presidente gisa sexu-jazarpeneko salaketen ostean, baina alkate jarraituko du

Sozialistak ukatu egin ditu akusazioak, eta aurreratu du "ekintza judizialak" hasiko dituela, eta "alderdiarekiko maitasunagatik" eta "bere defentsa erraztu" ahal izateko utzi duela kargua.

MONFORTE DE LEMOS, 10/12/2025.- El presidente de la Diputación de Lugo, secretario general del PSdeG en esa provincia y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, ha asegurado este miércoles que “todo lo que ha salido” sobre acusaciones de acoso sexual contra él a través de los canales internos del partido es “falso” y ha anunciado que adoptará "acciones legales". EFE/ Pedro Eliseo Agrelo Trigo

Jose Tome sozialista, dimisioa iragarri ondoren. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

PSOEk irmotasunez jokatuko zuela iragarri zuen sexu-jazarpenaren salaketen aurrean, eta asteazken honetan beste baja bat jaso du alderdian, Jose Tome dagoeneko Lugoko Diputazioko presidente ohiaren aurkako salaketa anonimo bat erregistratu ostean.

Hasiera batean, Tomek errefusatu egin ditu akusazioak eta ekintza legalak iragarri ditu, baina handik ordu gutxira prentsaurrekoa deitu du dimisioa "borondatez" emateko, alderdia ez kaltetzeko eta bere defentsa errazteko.

Bere asmoa, hala ere, probintziako diputatu eta Monforte de Lemoseko alkate izaten jarraitzea da, atxiki gabekoen taldean, zinegotzi sozialista guztiekin batera.

Salaketaren berri izan eta berehala, diputatu eta alkate gisa aktak entregatzeko eskatu dio PSOEk, eta iragarri du, PSdeGk eskatuta, berehala izendatuko dutela Batzorde Kudeatzaile bat Lugoko probintzian.

Indarkeria matxista Psoe Galizia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesek 2025ean Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi, eta ohartarazi du ez diotela "guztiari baietz esango"

"Dezibelioak igoko" ez dituztela eta "haserrearen espirala" elikatuko ez dutela adierazi ostean, lehendakariak zehaztu du urtarrilean Sanchezen Gobernuaren "benetako konpromiso politikoa" neurtuko dutela eta "aldebiko ebaluazioaren" unea iritsiko dela. "Gernikako Estatutua bere osotasunean betetzea ez da kapritxo bat. Betebehar bat da", gaineratu du Imanol Pradalesek.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiriaren arabera, "agerikoa da" ezker abertzalearen espazioa "nola eratzen den" aztertzeko eztabaida politikoa dagoela

Alde batetik, sailburuaren arabera, "alderdi zibikoagoa" dago, EH Bilduk "Euskadi gobernatu nahi duen koalizio gisa" ordezkatzen duena, baina mundu horren barruan "Sortu eta Ernai ere badaude, jarduera politikoa eta herri mobilizazioa uztartu nahi dituztenak", eta "hori zilegi da, baina kontua da indarkeria erabiltzea justifikatzen den ala ez". "Dena batera ezin da", azpimarratu du.

Miren Echeveste Elkarrekin Podemos
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk eta PSE-EEk Gipuzkoako aurrekontuak aurrera aterako dituzte, Elkarrekin Podemosekin akordioa lortuta

Miren Echeveste alderdi moreak Gipuzkoako ganberan duen eledunak eman ditu akordioari buruzko xehetasunak, arratsaldean egin duen agerraldian. Azaldu duenez, 19 milioi euroko —aurrekontu osoaren % 1,4— balioa duten proposamenak txertatu dituzte aurrekontuen proiektuan. Horiekin, "zaharren egoitzetako langileen baldintzak hobetzea eta erabiltzaileen koordainketa errebisatzea" eta "garraio publikoa eta mugikortasun iraunkorra sustatzea" lortu nahi dutela nabarmendu du, bereziki. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ernaik bere "borrokarekin bat egiteko" deia egin die gazteei, "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoari" erantzuteko

Ernaik salatu du "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoa" bizi dela "mundu osoan, bai Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta, ondorioz, baita Euskal Herrian ere". Azken asteotako "ekimen horiek bizi dugun egoera salatzea zuten helburu, baita zenbait ikurrek ordezkatzen duten proiektu atzerakoia salatzea ere", baina "batzuek bizi dugun egoeraren larritasunean fokua jarri baino, protesta batzuen izaeran jarri dute eztabaida, ekimen horien helburua erabat desitxuratuz", adierazi dute. 

Gehiago ikusi