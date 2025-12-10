Estatuto de Gernika
Pradales insiste a Sánchez en que cumpla el Estatuto en 2025 y advierte que no dirán "sí a todo como mal menor"

Euskaraz irakurri: Pradalesek 2025ean Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi, eta ohartarazi du ez diotela "guztiari baietz esango"

Tras asegurar que no "elevarán los decibelios" ni alimentarán "la espiral de crispación", el lehendakari ha precisado que en enero se evaluará "el compromiso político real" del Ejecutivo de Sánchez y será el momento de la "reválida bilateral". "Y el presidente del Gobierno español lo sabe", ha asegurado Imanol Pradales.

Imanol Pradales Pedro Sánchez Gobierno de España Gobierno Vasco Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

