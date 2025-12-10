Pradales insiste a Sánchez en que cumpla el Estatuto en 2025 y advierte que no dirán "sí a todo como mal menor"
Tras asegurar que no "elevarán los decibelios" ni alimentarán "la espiral de crispación", el lehendakari ha precisado que en enero se evaluará "el compromiso político real" del Ejecutivo de Sánchez y será el momento de la "reválida bilateral". "Y el presidente del Gobierno español lo sabe", ha asegurado Imanol Pradales.
Zupiria afirma que es "evidente" que existe un debate político sobre "cómo se configura" el espacio de la izquierda abertzale
Por un lado, según el consejero, hay "un aspecto mas cívico", que representa EH Bildu "como coalición que aspira a gobernar Euskadi", pero dentro de ese mundo "está también Sortu y Ernai, que quieren combinar la actuación política con la movilización popular", algo legítimo, "pero el asunto es si se justifica o no el uso de la violencia". "Todo no se puede", ha recalcado.
El BOE publica el cese de Álvaro García Ortiz como fiscal general y el nombramiento de Teresa Peramato en su lugar
Teresa Peramato ha pasado ya todos los trámites pertinentes para su nombramiento al haber informado favorablemente al mismo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras lo cual compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con el fin de que se pudieran valorar sus méritos e idoneidad. Tras ello, el Consejo de Ministros de ayer la nombró fiscal general del Estado.
El Congreso aprueba tramitar una ley que garantiza el plurilingüismo en las instituciones
La iniciativa reforma 15 leyes estatales y permitirá dar validez a escritos en euskera, catalán o gallego sin necesidad de traducción.
Gobierno Vasco: "No hay motivo jurídico para plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre los perfiles lingüísticos"
Representantes del Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz han alertado de la "gravedad" de que se cuestione el marco legal que sustenta la normalización del euskera en la administración pública, y han mostrado su preocupación por la judicialización y la instrumentalización de la lengua.
PNV y PSE-EE salvan los presupuestos de Gipuzkoa gracias a un acuerdo con Elkarrekin Podemos
Según ha explicado Miren Echeveste, la portavoz del Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales, las propuestas incorporadas por su formación, que alcanzan 19 millones de euros —suponen el 1,4 % del total— servirán, sobre todo, para mejorar las condiciones de las trabajadoras de residencias y revisar el copago de las y los usuarios e impulsar el transporte público y la movilidad sostenible.
Ernai llama a la juventud a "sumarse" a su "lucha" para responder a la "ofensiva de la extrema derecha y el fascismo"
Ernai ha denunciado que se vive una "ofensiva de la extrema derecha y del fascismo en todo el mundo, tanto en los estados español y francés, y, en consecuencia, también en Euskal Herria". En su opinión, las acciones de las últimas semanas tenían como objetivo "sacar a la luz" esta situación "extrema" pero "algunos han centrado el debate en la naturaleza de las protestas en vez de poner el foco en la gravedad de la situación".
El Supremo condena a García Ortiz por la filtración del correo del novio de Ayuso y la nota de prensa de la Fiscalía
El Alto Tribunal considera probado que él o alguien de su entorno, y con su conocimiento, filtró el polémico correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, a la Cadena Ser.
El Congreso debate extender el uso de las lenguas cooficiales en toda la Administración
La proposición de ley lleva la firma de ERC, PNV, EH Bildu y Compromís, BNG y los parlamentarios de Més per Mallorca y Comunes dentro del grupo de Sumar. Se debatirá en la última sesión plenaria del año, y su objetivo es, entre otros, que los documentos en catalán, euskera y gallego se admitan en toda la administración sin necesidad de traducción.
Ernai denuncia "una operación de intento de criminalización" en su contra
La organización juvenil de la izquierda abertzale ha publicado un vídeo en redes sociales donde se ve toda la actuación del pasado sábado en la Casa de Juntas de Gernika. Han explicado que los actos realizados en los últimos días tienen como objetivo señalar que "vivimos una situación límite en nuestro pueblo" y han denunciado un "intento de criminalización" en su contra.