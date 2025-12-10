Sánchez asegura a Abás que los responsables del "genocidio" en Gaza rendirán cuentas

El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha abogado este miércoles ante el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, por una paz real, "no de cartón piedra", en Gaza y le ha asegurado que tarde o temprano los responsables del "genocidio" en la Franja rendirán cuentas.

Sánchez ha hecho estas consideraciones en su comparecencia junto a Abás en el Palacio de la Moncloa tras la reunión que ambos han mantenido en el marco de la segunda visita que realiza el presidente palestino a España desde que el Gobierno decidió el reconocimiento de Palestina como Estado.

El jefe del Ejecutivo ha destacado el simbolismo de que la reunión se haya celebrado coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, que ha subrayado que recuerda que la dignidad humana es un valor incondicional, único e innegociable en todas partes, incluida la Franja de Gaza y Cisjordania.

Tras asegurar que 2025 ha sido un año terrible para el pueblo palestino, ha garantizado que, aunque cueste tiempo, se retirarán todos los escombros de Gaza y se reconstruirá este territorio.

Pero ha destacado la necesidad de reconstruir también la esperanza porque, tras el alto el fuego, ha lamentado que siga habiendo ataques, violencia y restricciones que vulneran derechos básicos.

Para Sánchez, la paz sólo puede venir de la mano de la convivencia, de la solución de los dos Estados, y ha ratificado el compromiso de España para ayudar a que eso sea posible.

Abás ha agradecido el compromiso de España y su postura "valiente" ante la situación que vive Palestina, así como la decisión "histórica" de que la haya reconocido como Estado.

Ha afirmado que Sánchez ha tenido un papel de liderazgo para que otros países dieran también el paso de ese reconocimiento, y ha explicado que en la reunión han hablado, entre otros asuntos, de la importancia de que se lleve a cabo de forma completa el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De la misma forma, ha defendido que pueda llegar ayuda humanitaria sin problemas Gaza y que las fuerzas israelíes se retiren de la Franja y se dé paso a la reconstrucción.

También ha reclamado que se ponga fin a los actos violentos en Cisjordania y la proliferación de los asentamientos israelíes, y se liberen los fondos de los impuestos palestinos que están bloqueados "sin ninguna razón".

Para Abás, la solución debe pasar también por la vía de los dos Estados con una Palestina con las fronteras de 1967.