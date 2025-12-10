Gazako "genozidioaren" arduradunek kontuak emango dituztela esan dio Sanchezek Abbasi
Palestinako Aginte Nazionaleko presidenteak Espainia bisitatu du bigarren aldiz, Gobernuak Estatu gisa onartu ondoren.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko buruak Mahmud Abbas Palestinako Aginte Nazionaleko presidentearen aurrean Gazan benetako bakearen alde egin du asteazken honetan, "ez harri kartoizkoa", eta lehenago edo geroago Zerrendako "genozidioaren" arduradunek kontuak emango dituztela ziurtatu dio.
Sanchezek gogoeta horiek egin ditu Abbasekin batera Moncloa Jauregian egin duen agerraldian, presidente palestinarra Espainiara egin duen bigarren bisitan, Gobernuak Palestina Estatu gisa onartzea erabaki zuenetik.
2025a Palestinako herriarentzat urte izugarria izan dela ziurtatu ondoren, denbora kostata bada ere, Gazako hondakin guztiak erretiratu eta lurralde hau berreraikiko dela ziurtatu du Sanchezek.
Espainiako presidentearen ustez, bakea elkarbizitzaren eskutik etor daiteke, bi estatuen konponbidearen eskutik, eta hori posible izan dadin Espainiak duen konpromisoa berretsi du.
Abbasek Espainiaren konpromisoa eta Palestinak bizi duen egoeraren aurrean erakutsitako jarrera "ausarta" eskertu ditu, baita Estatu gisa onartu izanaren erabaki "historikoa" ere.
Beste herrialde batzuek ere Palestina aitortzeko Sanchezek izan duen lidergoa nabarmendu du, eta, bien arteko bileran, besteak beste, Donald Trump AEBko presidentearen bake plana osorik gauzatzearen garrantziaz hitz egin dutela azaldu du.
Era berean, Gazako laguntza humanitarioa arazorik gabe iristea eta Israelgo indarrak Zerrendatik erretiratzea eta berreraikuntzari bide ematea defendatu du.
Gainera, Zisjordaniako indarkeriazko ekintzak amaitzea eta israeldarren asentamendu gehiagorik ez egotea eskatu du, eta "inolako arrazoirik gabe" blokeatuta dauden Palestinako zergen funtsak askatzea.
Abasen ustez, konponbidea bi estatuen bidetik ere igaro behar da, 1967ko mugak dituen Palestina batekin.
