EUDEL será sede vasca del Observatorio Europeo para proteger la calidad democrática "desde la base"

Según ha informado la Asociación de Municipios Vascos, en 2026 "se publicará el primer informe de amenazas y recomendaciones para defender la labor esencial de las y los electos locales".

EUDEL
Bruselas, hoy. Foto: EUDEL
Euskaraz irakurri: Europako Behatokiaren euskal egoitza izango da EUDEL, "kalitate demokratikoa oinarritik babesteko"
author image

EITB

Última actualización

EUDEL-Asociación de Municipios Vascos será la sede vasca del Observatorio Europeo para la Defensa de la Democracia a nivel Local (ODELL), una iniciativa pionera para "proteger la democracia en Europa desde la base, desde el reconocimiento y respaldo a la labor esencial de los representantes electos locales".  

Así lo ha comunicado EUDEL en un comunicado, en el que ha afirmado que objetivo será "reforzar la confianza pública, la convivencia y la integridad de la vida política local en toda Europa". 

La presidenta de EUDEL y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el secretario general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Ander Caballero, han participado este jueves en Bruselas en la presentación oficial.

Por su parte, Bilbao ha sido designada "Ciudad Faro" del proyecto, nombramiento que, según Aburto, significa "compartir con Europa una convicción: la democracia no sólo se defiende con leyes, sino también desde la cultura cívica, el respeto y la escucha". 

El proyecto tendrá una estrategia vasca propia, contando con el apoyo de la Dirección de Innovación Social y Agenda 2030 de Lehendakaritza.







