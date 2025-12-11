LANKIDETZA
Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren euskal egoitza izango da EUDEL

Euskadiko Udalen Elkarteak jakinarazi duenez, datorren urtean, "mehatxuei eta gomendioei buruzko lehen txostena argitaratuko da, tokiko hautetsien funtsezko lana defendatzeko".

EUDEL
Brusela, gaur. Argazkia: EUDEL
author image

EITB

Azken eguneratzea

EUDEL- Euskadiko Udalen Elkartea Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren (ODELL) euskal egoitza izango da. Helburua da "demokrazia oinarritik babestea, tokiko ordezkari hautetsien funtsezko lana aitortuz eta babestuz".

Bruselan aurkeztu dute arratsaldean, eta han izan dira, besteak beste,  Esther Apraiz EUDELeko presidentea eta Derioko alkatea, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak, eta Ander Caballero Eusko Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia.

Ohar batean, EUDELek jakinarazi du ODELL erakundeak "konfiantza publikoa, bizikidetza eta tokiko bizitza politikoaren osotasuna indartu" nahi dituela Europa osoan. "Horretarako, bere gain hartzen du mehatxuak monitorizatzea eta aztertzea, datu zorrotzak sortzea, jardunbide egokiak partekatzea eta tokiko lidergoaren osotasuna babestea, herritarrengandik hurbilen dagoen gobernu-maila baita", dio oharrak. 

Bestalde, Bilbo ekimenaren 'Itsargi Hiria' izendatu dute, Aburto alkateak "harrotasunez" bere gain hartu duen "erantzukizuna". "ODELLen itsasargi-hiri izateak Europarekin sinesmen bat partekatzen dugula esan nahi du: demokrazia ez da legeekin bakarrik defendatzen, baizik eta kultura zibikotik, errespetutik eta entzutetik. Demokrazia defendatzea auzoetako eguneroko bizikidetza zaintzea ere bada, aniztasuna aberastasuna baita, eta ez mehatxua", adierazi du. 

EUDELek zehaztu duenez,  proiektuak "euskal estrategia propioa" izango du, Eusko Jaurlaritzako Berrikuntza Sozialaren eta 2030 Agendaren Zuzendaritzaren laguntzarekin.

