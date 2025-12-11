Audiencia Nacional
La Fiscalía francesa deja libre bajo control a Josu Urrutikoetxea

Según ha podido saber Euskadi Irratia, la decisión de Francia se produce al hilo de la euroorden emitida contra él por la Audiencia Nacional española.
Josu Urrutikoetxea, en una imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Josu Urrutikoetxea kontrolpean libre utzi du Frantziako Fiskaltzak
EITB

Josu Urrutikoetxea ha sido informado en París de la euroorden emitida contra él por la Audiencia Nacional española y ha sido puesto en libertad bajo control de la Fiscalía francesa, según ha podido saber Euskadi Irratia.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quería que Urrutikoetxea fuera detenido y trasladado a España, pero en su lugar, Urrutikoetxea se ha presentado por su cuenta ante la Fiscalía, que le ha dejado en la situación en la que se encontraba hasta ahora, en libertad bajo control.

Pedraz emitió la semana pasada una euroorden contra Urrutikoetxea en relación con el caso de las herriko tabernas, en la que ampliaba la petición que ya había cursado.

