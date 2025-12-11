La Fiscalía francesa deja libre bajo control a Josu Urrutikoetxea
Josu Urrutikoetxea ha sido informado en París de la euroorden emitida contra él por la Audiencia Nacional española y ha sido puesto en libertad bajo control de la Fiscalía francesa, según ha podido saber Euskadi Irratia.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quería que Urrutikoetxea fuera detenido y trasladado a España, pero en su lugar, Urrutikoetxea se ha presentado por su cuenta ante la Fiscalía, que le ha dejado en la situación en la que se encontraba hasta ahora, en libertad bajo control.
Pedraz emitió la semana pasada una euroorden contra Urrutikoetxea en relación con el caso de las herriko tabernas, en la que ampliaba la petición que ya había cursado.
Elkarrekin retira su enmienda a la totalidad de los presupuestos de Álava tras el acuerdo alcanzado por ELA en las residencias
El sindicato ha anunciado un preacuerdo para el primer convenio de Residencias y Viviendas Comunitarias del territorio, lo que ha llevado a desbloquear las negociaciones presupuestarias entre la Diputación Foral y la coalición morada.
Colectivos y agentes políticos instan a seguir por el camino del reconocimiento a víctimas como 'Txiki' y Otaegi
Las familias de 'Txiki' y Otaegi solicitaron la reparación, a principios de este año, ante la Delegación del Gobierno del País Vasco en base a la Ley de Memoria Democrática y fue hace dos semanas, el 25 de noviembre cuando el Ejecutivo español dio una resolción favorale.
Denis Itxaso: "El problema de la vivienda tiene solución y hoy estamos más cerca de ella"
El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, cree que con la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, el Gobierno Vasco avanza "en medio del fuego cruzado entre EH Bildu y el PP". "El Gobierno ocupa un carril central ante un problema central de la ciudadanía", ha añadido Itxaso.
Joxerramon Bengoetxea espera llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco "que sean óptimos para las dos partes"
Joxerramon Bengoetxea ha explicado que tras sus críticas a la partida presupuestaria para la EHU por parte del Gobierno Vasco en y los reproches del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, al diagnóstico sobre las necesidades de la EHU, elaborado por el Rectorado, ambas instituciones llevan semanas reuniéndose.
Detenido el empresario Antxon Alonso en Bizkaia tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar.
El Gobierno español declara "ilegales, ilegítimos y nulos" los Consejos de Guerra y las ejecuciones de 'Txiki' y Otaegi
Tras la petición de las familias, y en aplicación de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el Gobierno español ha aprobado la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a favor de Jon Paredes Txiki y Angel Otaegi, reconociendo así que fueron perseguidos "por razones políticas, juzgados sin garantías y víctimas de vulneraciones de derechos humanos".
Sánchez asegura a Abás que los responsables del "genocidio" en Gaza rendirán cuentas
El presidente de la Autoridad Palestina visita España por segunda vez tras el reconocimiento como Estado aprobado por el Gobierno.
El Congreso suspende de derechos a Ábalos y no podrá votar desde la cárcel
El exministro socialista tampoco podrá percibir retribuciones económicas.
Tenso rifirrafe entre Iriarte y Echeveste por el acuerdo presupuestario de Gipuzkoa
La tramitación de los presupuestos de Gipuzkoa para 2026 sigue adelante tras haber sido rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu en las Juntas Generales. En el debate de hoy, la representante de EH Bildu Maddalen Iriarte ha criticado el acuerdo cerrado por Elkarrekin Podemos con PNV y PSE-EE para apoyar las cuentas. Por su parte, la portavoz de la formación morada Miren Echeveste, ha denunciado que la coalición soberanista mantiene posiciones diferentes en Madrid y Gipuzkoa.