Josu Urrutikoetxea kontrolpean libre utzi du Frantziako Fiskaltzak
Espainiako Auzitegi Nazionalak haren aurka igorritako euroaginduaren berri eman diote Parisen Josu Urrutikoetxeari, eta Frantziako Fiskaltzak kontrolpean aske utzi du, Euskadi Irratiak jakin ahal izan duenez.
Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailearen nahia zen Urrutikoetxea atxilotu eta Espainiara eramatea, baina, horren ordez, Urrutikoetxeak bere kabuz aurkeztu du bere burua Fiskaltzaren aurrean, eta orain arte zegoen egoeran utzi dute, kontrolpean aske.
Pedrazek joan den astean igorri zuen Urrutikoetxearen kontrako euroagindua, herriko tabernen auziarekin lotuta, aurrez egina zuen eskaera zabalduta.
