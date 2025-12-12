PNV
El PNV ve al Gobierno español "en shock" y cree que habrá elecciones generales en 2026

Maribel Vaquero.
Euskaraz irakurri: EAJk "shock egoeran" ikusten du Espainiako Gobernua, eta 2026an hauteskunde orokorrak izango direla uste du
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero ha reconocido que el panorama está "complicado", "el peligro de la legislatura cada vez es más grande" y la "preocupación mayor".  "Vemos un Gobierno en 'shock'" que "no sabe contestar con contundencia a todo lo que le está viniendo encima y las denuncias de machismo" dentro del partido que "no han sabido resolver", ha señalado en una entrevista en Onda Vasca

