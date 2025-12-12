EAJk "shock egoeran" ikusten du Espainiako Gobernua, eta 2026an hauteskunde orokorrak izango direla uste du
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak aitortu duenez, egoera "zaila" da, "legealdiko arriskua gero eta handiagoa da" eta "kezka handiagoa". "Shock egoeran dagoen Gobernu bat ikusten dugu", eta "ez daki erantzuten gainean datorkion guztiari eta matxismo salaketei".
Foru kabineteak eta Elkarrekin Podemos IUk negoziazioak areagotuko dituzte asteburuan, akordio bat ixten saiatzeko
Zuzenketa partzialak, aldiz, astelehenean eta asteartean eztabaidatuko dira, eta behin betiko onarpenerako osoko bilkura hilaren 19an izango da. Asteburu honetan, behin betiko akordio batera iritsi behar dira EAJ, PSE-EE eta Elkarrekin Podemos IU.
EAJk eta PSE-EEk oposizioaren ekarpenak onartuko dituzte 2026ko aurrekontuetarako, bi milioi euroko balioarekin
Partida nagusia EH Bilduren proposamen batentzat izango da, sistema instituzionala modernizatzeko helburuarekin, milioi bat euroko zenbatekoarekin. Halaber, PPren ekarpen bat jasoko dute, belaunaldien arteko bizikidetza programa bat sortzeko, eta Sumarrek Euskaldendak ekimenaren inguruan egindako ekarpen bat, besteak beste.
Nerea Kortajarena: "Madrilen gertatzen ari den guztia muturreraino argitu behar da"
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azpimarratu duenez, bere koalizioan "ustelkeria politikoarekiko tolerantzia zero da". Kortajarenaren arabera, "EH Bildu alderdi bakarretakoa da, ez bada bakarra, ustelkeria politiko kasurik ez duena".
'Txiki' eta Otaegiren senideek pozik eta eskertuta hartu dute aitortzaren berria
EITBk Mikel Paredesekin -Txiki-ren anaia- eta Mertxe Urtuzagarekin -Otaegiren lehengusina- hitz egin du. Lehendabizi, biktimen gurasoekin oroitu dira, aitortza jaso aurretik hil baitziren. Ondoren, eskerrak eman nahi izan dizkiete urte hauetan alboan izan dituztenei, batik bat, Juanjo Alvarez abokatu eta katedradunari, aitortza-prozesuan egindako lanagatik.
Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren euskal egoitza izango da EUDEL
Euskadiko Udalen Elkarteak jakinarazi duenez, datorren urtean, "mehatxuei eta gomendioei buruzko lehen txostena argitaratuko da, tokiko hautetsien funtsezko lana defendatzeko".
Eragile politiko eta sozialek 'Txiki' eta Otaegiren aitortza txalotu eta bide horretan jarraitzea eskatu dute
'Txiki' eta Otaegiren familiek urte hasieran aurkeztu zuten aitortza eskaria, Memoria Demokratikoaren Legea oinarri hartuta, eta duela bi aste eman zuen Espainiako Gobernuak aldeko ebazpena.
Elkarrekin Podemosek Arabako aurrekontuen osoko zuzenketa erretiratu du, ELAk adinekoen egoitzetan lortutako akordioaren ondoren
Sindikatuak aurreakordioa iragarri du lurraldeko Erresidentzien eta Etxebizitza Komunitarioen lehen hitzarmenerako, eta horrek Foru Aldundiaren eta koalizio morearen arteko negoziazioak desblokeatzea ekarri du.
Josu Urrutikoetxea kontrolpean libre utzi du Frantziako Fiskaltzak
Espainiako Auzitegi Nazionalak haren aurka igorritako euroaginduaren haritik eman du erabakiaren berri Frantziak, Euskadi Irratiak jakin ahal izan duenez.