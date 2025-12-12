EAJ
EAJk "shock egoeran" ikusten du Espainiako Gobernua, eta 2026an hauteskunde orokorrak izango direla uste du

18:00 - 20:00
Maribel Vaquero.
Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak aitortu duenez, egoera "zaila" da, "legealdiko arriskua gero eta handiagoa da" eta "kezka handiagoa". "Shock egoeran dagoen Gobernu bat ikusten dugu", eta "ez daki erantzuten gainean datorkion guztiari eta matxismo salaketei".

